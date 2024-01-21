Паолини — Калинская: прогноз на матч Australian Open 2024

В четвертом круге женской сетки одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии очень много совершенно неожиданных пар. Одна из них — итальянка Жасмин Паолини и российская теннисистка Анна Калинская. Кто-то из них окажется в четвертьфинале. Матч состоится 22 января последним заходом дня на корте John Cain Arena и начнется не ранее 09:00 по московскому времени.

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Australian Open: Жасмин Паолини — Анна Калинская прямая трансляция матча 22.01.2024

Жасмин Паолини

Нынешний турнир Australian Open 2024 настолько богат на сюрпризы, что позволяет обратить более пристальное внимание на многих спортсменов, о которых не было повода говорить раньше. Достаточно сказать, что в верхней части сетки женского одиночного турнира к четвертому кругу не осталось ни одной теннисистки из первой десятки рейтинга, и единственная топ-20 китаянка Циньвэнь Чжэн. Но ведь это заслуга андердогов, тех, на чье появление во второй неделе мэйджора и вовсе не рассчитывали. Одна из них Жасмин Паолини. В женском теннисе в Италии сейчас много сильных теннисисток, которые выстреливают на различных турнирах и входят в топ-50 рейтинга. Жасмин сейчас находится на 31-й позиции, и она первая ракетка своей страны.

Паолини выступает в туре уже более десяти лет, но, например, с 2013 по 2020 год она ни разу не поднималась в первую сотню сильнейших. Лишь в последние годы наметился небольшой прогресс при этом спортсменке 28 лет. За это время она становилась победительницей двух турниров WTA, один из них 125-тысячник, побеждала не девяти челленджерах, но ни разу не преодолевала второй барьер турниров Большого шлема. Сейчас есть возможность не то что выйти в четвертьфинал, а при удачном раскладе попасть в финал Australian Open 2024. Спасибо, с том числе, и россиянке Анне Блинковой, которая героически сражалась и выбила Елену Рыбакину, а затем бесславно уступила Жасмин в двух сетах.

Анна Калинская

Вообще, Паолини в этом турнире везет на соперниц из России, и щелкает она их пока, как семечки. Помимо Анны Блинковой в первом круге она в двух сетах переиграла Диану Шнайдер и вот теперь Анна Калинская. Сейчас уже точно известно, что Анна единственная россиянка, которая претендует на попадание в четвертьфинал мэйджора. Хотя разве кто-то сомневался? Картина из раза в раз одна и та же. Больше десяти наших соотечественниц стартуют в турнире, выдают локальные победы, вызывают восторги у публики то одна, то другая. Но в итоге к решающей стадии эти восторги остаются где-то далеко, поскольку все, «кина не будет».

Единственный шанс и надежда на Анну Калинскую. Сложно сказать, чувствует ли она этот груз ответственности, но лучше чтобы нет. По всем цифрам Анна уступает своей предстоящей сопернице. В рейтинге она 75-я и лишь в 2022 году поднималась выше, но в топ-50 никогда не входила. Нет у нее ни одного титула в карьере. На турнирах Большого шлема ранее она выходила только во второй раунд US Open, правда стабильно делала это четырежды. Так что впереди тоже радужные перспективы. У Анны в Мельбурне был свой вечер славы, когда она в третьем круге обыграла сильную американку Слоун Стивенс. Причем после первого сета, который соперницы довели до тай-брейка и счета 10 : 8 в пользу американки, казалось, что шансов не будет. Но в двух других партиях Анна просто разгромила соперницу со счетом 6 : 1, 6 : 4. Главное, не повторить путь Блинковой.

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Личные встречи

Ранее соперницы встречались всего один раз, случилось это на турнире в Словении на харде. Паолини выиграла уверенно, отдав россиянке только пять геймов в двух сетах.

16.09.2021. Жасмин Паолини 2 : 0 Анна Калинская

Прогноз

У Жасмин Паолини репутация теннисистки, которая очень неплохо выступает на грунте, но до универсальности ей было очень далеко, но вот теперь появились успехи и на харде. Она стала чуть лучше обороняться и разнообразнее стали атакующие действия. Но и Анна Калинская в последнее время демонстрирует отличную форму. Ладно бы только победа на Слоун Стивенс, но до этого она на турнире в Аделаиде одолела Барбору Крейчикову. Правда, затем уступила Дарье Касаткиной, но доказала, что умеет играть и выигрывать у сильных соперниц.

Несмотря на расстояние более чем в сорок строк рейтинга друг от друга большого преимущества у Жасмин Паолини не будет. У Калинской было тейпировано плечо в матче с американкой, но на подаче это не сказалось. Главное, не перегореть психологически. Букмекеры отдают небольшое преимущество россиянке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,65, успех Жасмин оценивается коэффициентом 2,26. Разрыв небольшой и здесь, но Анна должна проявить характер и в четвертом матче. Ставим на ее победу.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024