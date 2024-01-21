Australian Open: Жасмин Паолини — Анна Калинская прямая трансляция матча 22.01.2024

Из пятнадцати стартовавших на Открытом чемпионате Австралии россиянок закончили борьбу уже четырнадцать. Последняя представительница России, которая может выйти в четвертьфинал — Анна Калинская. Но ей для этого нужно победить итальянку Жасмин Паолини. Матч состоится 22 января и начнется не ранее 09:00 по московскому времени.

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Паолини — Калинская: прогноз на матч Australian Open 2024

На корте John Cain Arena в этот день пройдет несколько поединков, Жасмин и Анна будут играть последним заходом. Прямую видеотрансляцию матча соперниц болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Жасмин Паолини впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, причем это случилось не на Roland Garros, поскольку итальянка любит грунтовое покрытие, а на харде в Мельбурне. Своим выходом в четвертый круг первая ракетка Италии заставила говорить о своем универсализме. На задней линии она и так раньше играла неплохо, но в последнее время явно прибавила в атаке. Еще несколько лет назад Жасмин в рейтинге находилась далеко за пределами первой сотни и вот теперь после турнира окажется в тридцатке сильнейших теннисисток мира, а то и в двадцатке, если пройдет как можно дальше по сетке. Пока она может похвастаться только одним выигранным турниром WTA в карьере. Двух россиянок на кортах Мельбурн-парка Жасмин уже обыграла.

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Будем надеяться, что Анна Калинская не повторит ошибок Дианы Шнайдер, которая в двух сетах уступила Паолини и тем более Анны Блинковой, которая в затяжном поединке выиграла у третьей ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, а потом тоже споткнулась на итальянке. Калинская тоже ни разу не проходила ранее дальше второго круга на турнирах Большого шлема, причем делала она это только на US Open, и вот теперь сразу маячит четвертьфинал. В пользу Калинской тот факт, что она обыграла по крайней мере одну статусную соперницу в Мельбурне, в третьем круге американку Слоун Стивенс. Причем проявила характер, уступив в первом сете на тай-брейке. Если подобный настрой россиянка сохранит, то сможет войти в число восьми сильнейших.

Ранее соперницы встречались лишь один раз. Случилось это в 2021 году на турнире в Словении на харде. Паолини тогда оказалась сильнее в двух сетах, отдав только пять геймов. Но теперь букмекеры отдают небольшое предпочтение Калинской. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,65, выигрыш Жасмин Паолини оценивается коэффициентом 2,26.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024