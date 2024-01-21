Australian Open: Жасмин Паолини — Анна Калинская прямая трансляция матча 22.01.2024
Из пятнадцати стартовавших на Открытом чемпионате Австралии россиянок закончили борьбу уже четырнадцать. Последняя представительница России, которая может выйти в четвертьфинал — Анна Калинская. Но ей для этого нужно победить итальянку Жасмин Паолини. Матч состоится 22 января и начнется не ранее 09:00 по московскому времени.
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Паолини — Калинская: прогноз на матч Australian Open 2024
На корте John Cain Arena в этот день пройдет несколько поединков, Жасмин и Анна будут играть последним заходом. Прямую видеотрансляцию матча соперниц болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
Жасмин Паолини впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, причем это случилось не на Roland Garros, поскольку итальянка любит грунтовое покрытие, а на харде в Мельбурне. Своим выходом в четвертый круг первая ракетка Италии заставила говорить о своем универсализме. На задней линии она и так раньше играла неплохо, но в последнее время явно прибавила в атаке. Еще несколько лет назад Жасмин в рейтинге находилась далеко за пределами первой сотни и вот теперь после турнира окажется в тридцатке сильнейших теннисисток мира, а то и в двадцатке, если пройдет как можно дальше по сетке. Пока она может похвастаться только одним выигранным турниром WTA в карьере. Двух россиянок на кортах Мельбурн-парка Жасмин уже обыграла.
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Будем надеяться, что Анна Калинская не повторит ошибок Дианы Шнайдер, которая в двух сетах уступила Паолини и тем более Анны Блинковой, которая в затяжном поединке выиграла у третьей ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, а потом тоже споткнулась на итальянке. Калинская тоже ни разу не проходила ранее дальше второго круга на турнирах Большого шлема, причем делала она это только на US Open, и вот теперь сразу маячит четвертьфинал. В пользу Калинской тот факт, что она обыграла по крайней мере одну статусную соперницу в Мельбурне, в третьем круге американку Слоун Стивенс. Причем проявила характер, уступив в первом сете на тай-брейке. Если подобный настрой россиянка сохранит, то сможет войти в число восьми сильнейших.
Ранее соперницы встречались лишь один раз. Случилось это в 2021 году на турнире в Словении на харде. Паолини тогда оказалась сильнее в двух сетах, отдав только пять геймов. Но теперь букмекеры отдают небольшое предпочтение Калинской. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,65, выигрыш Жасмин Паолини оценивается коэффициентом 2,26.
Расписание Australian Open 2024