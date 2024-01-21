Носкова — Свитолина: прогноз на матч Australian Open 2024

Чешская теннисистка Линда Носкова решила заявить о себе во всеуслышание и впервые вышла в четвертый круг мэйджора. В рамках женского одиночного турнира Australian Open 2024 она будет играть с Элиной Свитолиной из Украины. Матч состоится 22 января в дневную сессию на стадионе Margaret Court Arena и начнется не ранее 05:30 по московскому времени.

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Australian Open: Линда Носкова — Элина Свитолина прямая трансляция матча 22.01.2024

Линда Носкова

Линда Носкова еще чуть более двух лет назад выступала среди юниоров и в 2021 году смогла выиграть Открытый чемпионат Франции среди сверстников. Тогда она находилась в четвертой сотне мирового женского рейтинга. Но с тех пор постепенно стала подниматься в этой иерархии. Пусть побед на турнирах WTA у нее нет, зато на челленджерах она добивалась успехов уже шесть раз. В 2022 году Линда поднялась в рейтинге в первую сотню, а прошлый сезон закончила на 41-й позиции. Во многом это случилось благодаря относительным успехам на турнирах Большого шлема, где она стабильно начала попадать в основную сетку, а на Roland Garros и US Open смогла пробиться во второй круг.

Но сейчас Линда совершила настоящий прорыв. Во-первых, она смогла впервые в карьере пробиться во вторую неделю мэйджора. Во-вторых, в третьем круге смогла обыграть первую ракетку мира Игу Швентек, в ситуации, когда и шансов-то чешке особо не давали. Да, сейчас пойдут разговоры, что Ига традиционно не очень удачно выступает в Мельбурне, но до этого полька выиграла 18 поединков подряд, в том числе побеждала в Австралии в ходе турнира United Cup. Матч продолжался три сета, первый Ига уверенно выиграла, зато два других не менее уверенно забрала чешская теннисистка. После такого успеха любая соперница не страшна. К тому же по окончанию Australian Open Линда вновь сможет войти в 50 сильнейших теннисисток WTA тура.

Элина Свитолина

Бывшая третья ракетка мира после рождения ребенка возродилась, как птица Феникс, и вновь ворвалась в элиту. Было бы очень интересно посмотреть очередное ее противостояние с Игой Швентек, но Линда Носкова лишила болельщиков этого удовольствия. История Свитолиной всем довольно хорошо известна. Она победительница 17 турниров WTA в одиночном разряде, двукратная полуфиналистка Уимблдона, полуфиналистка US Open 2019 года. неоднократная участница четвертьфиналов на двух других турнирах Большого шлема, бронзовый призер Олимпиады в Токио 2020 года, но при этом, как видите, громких побед на счету Элины нет, что сильно ее стимулирует.

Из всех перечисленных достижений два полуфинала у нее было в прошлом году, как раз после возвращения, и из четвертой сотни Элина вновь поднялась в рейтинге. В четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Свитолина выходила дважды, сейчас может случиться третий такой случай. Причем к этому есть все предпосылки. Всех своих соперниц в первых трех матчах украинка обыграла очень уверенно. В первом круге ей противостояла обладательница уайлд-кард австралийка Тайла Престон и смогла забрать только четыре гейма, во втором Элина играла против Виктории Томовой из Болгарии, результат — те же четыре гейма у соперницы. В предыдущем матче Виктории Голубич из Швейцарии удалось взять пять геймов.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Ранее теннисистки на турнирах не встречались, предстоящая игра станет первой и сразу в рамках мэйджора.

Прогноз

Кто-то скажет, посмотрите какие соперницы были у Свитолиной, и какой уровень оппозиции у Носковой. Одна победа над Игой Швентек чего стоит. Причем и Элина, и Линда находятся в прекрасной форме. Украинка дошла до финала в Окленде, где уступила Коко Гауфф, взяв один сет, а чешка играла в полуфинале турнира в Брисбене. На стороне Элины опыт, она привыкла держать мяч на высоких скоростях и контратаковать. В такой скоростной игре у Линды может возрасти количество ошибок, и тогда преимущество окажется на стороне Свитолиной.

При всех достоинствах и результатах чешской теннисистки букмекеры отдают преимущество украинке, путь и небольшое. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,56, на победу Линды Носковой коэффициент — 2,45. На ставке в пользу Свитолиной можно неплохо заработать. Опыт в этой игре будет иметь решающее значение.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024