Australian Open: Линда Носкова — Элина Свитолина прямая трансляция матча 22.01.2024

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису нас ожидает противостояние опыта и молодости. За первую составляющую отвечает украинская теннисистка Элина Свитолина, а новое поколение представляет Линда Носкова из Чехии. Матч состоится 22 января, начало не ранее 05:30 по московскому времени.

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Носкова — Свитолина: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисистки будут играть на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию матча соперниц болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Линда Носкова стала автором самой громкой сенсации в женской сетке одиночного турнира, когда в предыдущем матче смогла выиграть у первой ракетки мира Иги Швентек в трех партиях. Да, Ига традиционно не очень хорошо выступает в Мельбурне, но до этого она проигрывала лишь в сентябре. Ровно год назад все стали говорить о психологических проблемах польки. Сейчас, вполне возможно, тот же случай. Но достижения Носковой это нисколько не умаляет, как и первый ее выход в четвертый круг турнира Большого шлема. До сих пор на ее счету есть только победы на челленджерах. Никто пока не говорит о титуле на Australian Open, тем более в другой половине сетки крушит своих соперниц Арина Соболенко, но почему не попробовать пройти как можно дальше.

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Элина Свитолина в Австралии тоже крушит своих соперниц. Причем началось это еще на турнире в Окленде, где ее смогла остановить только Коко Гауфф, американка еще одна реальная претендентка на победу. Но отдохнув неделю, Свитолина продолжила выигрывать в Мельбурне. Все свои три поединка она выиграла в двух сетах и отдала соперницам в общей сложности только тринадцать геймов. По очереди были обыграны австралийка Тайла Престон, Виктория Томова из Болгарии и Виктория Голубич из Швейцарии. Да, все это далеко не уровень Иги Швентек, но зато есть возможность сравнить Линду на фоне Элины, которая умеет подстраиваться под любую соперницу и начинает диктовать ей свои условия.

Ранее теннисистки ни на одном из турниров не встречались, и сейчас болельщиков ждет очень интересная игра. Линда славится своей агрессивной манерой ведения поединков, но Элина может ответить тем же. Тут многое будут решать невынужденные ошибки. Кто совершит их меньше, тот и выиграет. Winline предлагает на победу чешской теннисистки коэффициент 2,45, на победу Элины Свитолиной коэффициент 1,56.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024