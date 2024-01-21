Азаренко — Ястремская: прогноз на матч Australian Open 2024

В четвертом круге одиночного женского турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису встретятся двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко из Беларуси и спортсменка из Украины Даяна Ястремская. Матч состоится 22 января первым заходом на центральном корте турнира Rod Laver Arena и начнется в 05:00 по московскому времени.

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Australian Open: Виктория Азаренко — Даяна Ястремская прямая трансляция матча 22.01.2024

Виктория Азаренко

Никто из оставшихся теннисисток в турнире не может похвастаться достижениями, которые есть у Виктории Азаренко, причем не только спортивными. Она двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии 2012 и 2013 годов, экс-первая ракетка мира, трехкратная финалистка US Open. Она неоднократно доходила до полуфиналов на турнирах Большого шлема во Франции и на Уимблдоне. На протяжении более чем десяти лет она продолжает выступать на высоком уровне. За это время многие теннисистки уходили и возвращались обратно, но только Азаренко остается в числе лучших. Сравнится с ней может, пожалуй, только Элина Свитолина, которая также после рождения ребенка вернулась на высокий уровень, но Азаренко и выступает дольше.

Как всегда, она демонстрирует свой железный характер и вытаскивает матчи из самых безнадежных ситуаций. Ей стали свойственны перепады в игре, но ниже определенной планки белорусская теннисистка не опускается. В первом круге Виктория встречалась с Камилой Джорджи из Италии. Начала успешно, в первом сете отдала только один гейм, но проиграла второй. В итоге победа в трех партиях. Во втором примерно такая же ситуация случилось в поединке против датчанки Клары Таусон, те же три сета и проигрыш во втором. Следующей соперницей Азаренко была Алена Остапенко из Латвии. Причем Виктория уверенно выиграла первый сет, сильно проигрывала во втором, но сумела совершить камбэк и победила в двух сетах, где фавориткой как раз считалась соперница.

Даяна Ястремская

На нынешнем Открытом чемпионате Австралии по теннису сразу три украинских теннисистки пробились в четвертый круг. Если от Элины Свитолиной этот успех был вполне ожидаем, Марта Костюк тоже показала уверенный теннис, то игра на этой стадии турнира Даяны Ястремской все-таки неожиданность. Даяна занимает место в конце первой сотни мирового рейтинга, хотя когда-то подавала большие надежды и в 2020 году была на подступах к первой двадцатке. Украинка является победительницей трех турниров WTA и с 2019 года начала стабильно выступать в основной сетке турниров Большого шлема. Именно тогда она смогла пробиться в четвертый круг Уимблдона и третий круг US Open. Хуже пока обстоят дела с Roland Garros, где она ни разу не смогла преодолеть первый раунд.

На этот раз на Australian Open Даяна начала с квалификационного турнира, где одержала две сложных победы в трех сетах над обеими соперницами. Дальше пошли чудеса. В первом круге основной сетки украинке противостояла Маркета Вондроушова, но чешка смогла выиграть всего три гейма. Затем Ястремской предстоял поединок с новоиспеченной француженкой Варварой Грачевой. Времени на победу пришлось потратить чуть больше. Варвара выиграла пять геймов, но итог тот же. В третьем матче соперницей Даяны стала сеяная американка Эмма Наварро. Тут украинка впервые проиграла сет, причем со счетом 2 : 6, но зато в двух других позволила сопернице выиграть только три гейма.

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Личные встречи

Теннисистки трижды встречались на различных турнирах, при этом матчей на мэйджорах между ними не было. Все поединки проходили на харде. Преимущество по победам у белорусской спортсменки. Представляем вам результаты и счет по сетам.

19.09.2023. Виктория Азаренко 2 : 0 Даяна Ястремская

02.08.2022. Виктория Азаренко 2 : 0 Даяна Ястремская

07.08.2019. Виктория Азаренко 0 : 2 Даяна Ястремская

Прогноз

Все восхищаются долголетием и упорством белорусской теннисистки, но все же ей свойственны перепады в игре. Пока трудно сказать, сможет ли воспользоваться этим Даяна Ястремская. Победа над Вондроушовой впечатлила, но форма Азаренко сейчас гораздо лучше, чем у чешской теннисистки. Хватает у Виктории и ошибок. Другое дело, что она как никто может вытаскивать матчи на характере. В предстоящем поединке двух сетов для выявления победительницы может не хватить.

Букмекеры отдают преимущество 22-й ракетке мира, но оно небольшое. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,35, успех Даяны Ястремской оценивается коэффициентом 3,23. Украинка точно не проиграет без боя, шансов больше у опытной Азаренко. В этом случае может сыграть ставка на фору по геймам в отношении Даяны +4,5.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024