Australian Open: Виктория Азаренко — Даяна Ястремская прямая трансляция матча 22.01.2024

Двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии белорусская теннисистка Виктория Азаренко предпринимает очередную попытку выиграть свой любимый турнир. В четвертом круге она встретиться с украинской спортсменкой Даяной Ястремской. Матч состоится 22 января и начнется в 05:00 по московскому времени.

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Азаренко — Ястремская: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперницы будут играть первым заходом на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Виктория Азаренко находится в туре уже более пятнадцати лет с некоторыми перерывами из-за травм и рождения ребенка. При этом она совсем немногим уступает более молодым соперницам. Если же наступает пора Australian Open игра белорусской теннисистки преображается еще больше. Конечно, она не идеальна. Практически в каждом матче случаются провалы, были они уже и сейчас в Мельбурне, но за счет характера, выносливости, точности и мощи ударов Виктория способна вытаскивать любые матчи. И в первом круге против итальянки Камилы Джорджи, и во втором против датчанки Клары Таусон приходилось играть три сета. Чуть было это не произошло и в матче против Алены Остапенко, но во втором сете Азаренко совершила камбэк и закрыла матч.

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Даяна Ястремская впервые вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Для нее это не первый такой успех на турнирах Большого шлема. В 2019 году она играла в четвертом раунде Уимблдона. Тот год вообще можно считать самым успешным в ее карьере, тогда ей прочили место в первой десятке рейтинга. На 21-й позиции она начала новый 2020 год, но это место так и осталось самым для нее высоким. Затем наступил спад, результаты стали хуже, и все привело к тому, что сейчас Даяна в конце первой сотни. Однако Australian Open 2024 может вполне стать началом нового восхождения. По крайней мере она успешно прошла квалификацию и уже отметилась победой над седьмой сеяной Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Ранее соперницы уже встречались три раза на различных турнирах, причем все матчи проходили на харде. В том самом успешном для себя 2019 году выиграла Ястремская, но в двух последующих верх брала уже Виктория Азаренко. Ей и сейчас отдают преимущество букмекеры. Winline предлагает на победу белорусской теннисистки коэффициент 1,35, успех Даяны оценивается коэффициентом 3,23.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024