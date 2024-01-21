Australian Open: Александр Зверев — Кэмерон Норри прямая трансляция матча 22.01.2024

Шестая ракетка мира из Германии Александр Зверев в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с соперником из Великобритании Кэмероном Норри. Матч состоится 22 января, начало не ранее 08:00 по московскому времени.

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Зверев — Норри: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперники будут играть последним заходом на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию поединка теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Александр Зверев в пятый раз за карьеру вышел в четвертый круг Australian Open. В 2020 году на кортах Мельбурн-парка он добился высшего для себя успеха на сегодняшний день, когда играл в полуфинале против австрийского теннисиста Доминика Тима и уступил ему в пяти сетах. Сложно сказать, чем все могло бы закончиться в итоге, но впереди был Новак Джокович, который в последние годы вообще никому не отдает титул на мэйджоре в Австралии. На этот раз путь Зверева во вторую неделю турнира был непростым, но резво он практически никогда не начинает. В первом круге Александр выиграл у своего соотечественника Доминика Кепфера, во втором встретил упорное сопротивление со стороны словака Лукаша Кляйна, где пришлось сыграть пять сетов. Зато в третьем раунде в трех партиях легко переиграл американца Алекса Микельсена.

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Кэмерон Норри тоже давно входит в элиту мужского мирового тенниса и тоже добирался до полуфинала мэйджора. В 2022 году британец у себя на родине боролся за выход в финал с Новаком Джоковичем, но уступил тому в четырех сетах. Пока это высшая точка в карьере Норри. Тогда же он поднялся в рейтинге в восьмерку сильнейших теннисистов мира и на этом все. Сейчас он в начале третьего десятка и пытается вновь вернуться в двадцать лучших. В Мельбурне у Норри был свой пятисетовик и тоже против молодого квалифаера из Италии Джулио Дзеппьери. Правда, тут до чемпионского тай-брейка, в отличие от поединка Зверева, доводить не пришлось. Норри проиграл первые два сета, но выиграл три последующих, а в третьем круге прошел норвежца Каспера Рууда.

Ранее соперники играли друг с другом шесть раз, начиная с 2014 года. Причем все поединки прошли на харде. Первые два матча остались за британцем, но затем Зверев выиграл четыре раза подряд. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,28, коэффициент на победу Норри — 3,69.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024