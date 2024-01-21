Зверев — Норри: прогноз на матч Australian Open 2024

В матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии немецкий теннисист шестая ракетка мира Александр Зверев будет встречаться с соперником из Великобритании Кэмероном Норри. Матч состоится 22 января на стадионе Margaret Court Arena, начало не ранее 08:00 по московскому времени.

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Australian Open: Александр Зверев — Кэмерон Норри прямая трансляция матча 22.01.2024

Александр Зверев

Немецкий теннисист один из самых опытных в туре и справедливо считается одним из претендентов на итоговую победу. В его карьере уже есть три полуфинала Roland Garros, финал Открытого чемпионата США и полуфинал Australian Open в 2020 году. Пока никак не удается пройти дальше четвертого круга на Уимблдоне, но трава явно не самое любимое покрытие Зверева. Его карьера шла по нарастающей до турнира Roland Garros 2022 года, где он получил серьезную травму ноги и вынужден был восстанавливаться более полугода. Сложно сказать, смог ли он выйти на свой высокий уровень. Сам Александр считает, что достиг его еще во Франции в прошлом сезоне, но когда-то он был второй ракеткой мира, сейчас шестой.

Другое дело, что конкуренция за последние два года сильно возросла, появилось новое молодое поколение теннисистов, которое тоже жаждет побед. Нынешний сезон Зверев начал с победы в составе сборной страны на United Cup, хоть и проиграл там один матч австралийцу Алексу де Минауру. В матче первого круга Александр встречался со своим соотечественником Домиником Кепфером и выиграл у него не без труда в четырех сетах. Дальше неожиданно упорное сопротивление оказал квалифаер из Словакии Лукаш Кляйн, пришлось играть пять сетов и даже чемпионский тай-брейк. В третьем матче был еще один малоизвестный теннисист американец Алекс Микельсен, тут все решилось в трех партиях с одним тай-брейком.

Кэмерон Норри

Норри, один из сильнейших британских теннисистов, был на подъеме в 2022 году, когда вышел в полуфинал Уимблдона, достиг шестого места в мужской теннисной иерархии и считался одним из возможных претендентов на победу в любом турнире Большого шлема. Но затем его прогресс замедлился, а в последнее время он и вовсе выпал из лидирующей двадцатки. Третий-четвертый раунд стали для него пределами на мэйджорах, хотя есть в его карьере пять титулов на турнирах АТР. На Australian Open до сих пор пределом британца был третий круг, которого он достиг в прошлом сезоне и уступил там чешскому теннисисту Иржи Лехечке. Новый сезон Норри начал на турнире в Окленде, где проиграл во втором круге чилийцу Алехандро Табило.

На кортах Мельбурна первым испытанием британца стал поединок против перуанца Хуана Пабло Варильяса. Матч долго не затянулся, Норри выиграл легко в трех сетах. Во втором круге начались серьезные проблемы во встрече Джулио Дзеппьери. Итальянец успешно квалифицировался, выиграл в первом круге у сильного Душана Лайовича из Сербии и продолжил в том же духе. Первые два сета Кэмерон проиграл, но смог перевернуть матч, да и Дзеппьери сильно сдал, начиная с третьего сета. В третьем круге был соперник совершенно иного уровня — норвежец Каспер Рууд. Норри выиграл первый сет, отдал второй на тай-брейке, но закончил матч своей победой.

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Личные встречи

Предстоящий поединок будет седьмым в карьере теннисистов, причем встречались они исключительно на харде. Первые два матча выиграл Норри, но затем побеждал исключительно Зверев. В рамках турниров Большого шлема теннисисты не встречались ни разу. Перед вами результаты пяти последних поединков и счет по сетам.

25.10.2023. Александр Зверев 2 : 0 Кэмерон Норри

02.01.2022. Александр Зверев 2 : 0 Кэмерон Норри

06.08.2019. Александр Зверев 2 : 0 Кэмерон Норри

01.03.2019. Александр Зверев 2 : 0 Кэмерон Норри

03.02.2014. Александр Зверев 0 : 2 Кэмерон Норри

Прогноз

Многие удивляются трудному старту Зверева на турнире, но он очень часто начинает именно так, а потом разгоняется к третьему четвертому раунду. Скорее всего, настоящего Зверева мы сможем увидеть уже в предстоящем матче. Кэмерон Норри многих удивил победой над Каспером Руудом, но весь теннисный мир знает, что для норвежца приоритетным покрытием является грунт. Он сам об этом шутил в своих интервью. Видимо зря, шутка превратилась в действительность. Не в пользу Норри его статистика в матчах с соперниками из топ-10, шесть поражений подряд, и серия может продлиться в предстоящем матче.

Букмекеры справедливо считают Зверева фаворитом. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,28, на победу британца коэффициент 3,69. Но статус этот нужно будет подтвердить в самом матче. Кэмерон, даже проигрывая Звереву в последних очных поединках, все равно хоть в одном из сетов заставляет его играть тай-брейк. Вероятно, без тай-брейка не обойдется и на этот раз.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024