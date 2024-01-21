Казо — Хуркач: прогноз на матч Australian Open 2024

Выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису французского теннисиста Артура Казо оказался одной из главных неожиданностей турнира. За четвертьфинал он будет играть с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши. Матч состоится 22 января на корте John Cain Arena, начало не ранее 07:00 по московскому времени.

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Australian Open: Артур Казо — Хуберт Хуркач прямая трансляция матча 22.01.2024

Артур Казо

Многие уже упоминали, что нынешний Australian Open оказался богат на сюрпризы. Но практически на любом турнире Большого шлема они бывают. Другое дело, что очень сложно предсказать, кто из теннисистов выстрелит на этот раз. Артур Казо занимает 122 строчку мирового рейтинга, и по всем раскладам оказаться среди шестнадцати сильнейших теннисистов он не мог никак. Ему 21 год, на его счету нет ни одного титула на турнирах АТР, разве что выигрыш челленджера в 2022 году. В 2021 году он попал в третью сотню сильнейших теннисистов мира, дебютировал на турнире АТР и даже одержал первую победу. Тогда же он получил уайлд-кард на Roland Garros, но дальше первого круга не прошел. Там же и с тем же результатом Казо сыграл в 2022 году и дебютировал на US Open.

Получается, что до приезда в Мельбурн он никогда не выходил во второй круг турниров Большого шлема, а теперь он сразу в четвертом. По всем прогнозам не должен был Артур выигрывать свой первый поединок на Australian Open. Соперником его был опытный серб Ласло Дьере. Однако Казо навязал борьбу, поединок затянулся на все пять сетов и закончился победой француза. Успех явно его вдохновил, но дальше был соперник из топ-10 Хольгер Руне. Тут и состоялась настоящая сенсация, Артур выиграл уверенно в четырех сетах. В итоге вышел на Тэллона Грикспора из Нидерландов и не оставил тому шансов. Тэллон смог выиграть всего семь геймов. Следующий поединок покажет исчерпан лимит сенсаций для француза или нет.

Хуберт Хуркач

Любимое покрытие Хуберта это хард, а любимый турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. Второй сезон подряд польский теннисист выходит во вторую неделю турнира, но в прошлом году его соперником стал американец Себастьян Корда, пришлось уступить в пяти сетах на чемпионском тай-брейке. Но за прошлый год в игре Хуркача появился заметный прогресс. Правда, то же самое болельщики наблюдали в 2021 году, когда Хуберт дошел до полуфинала Уимблдона и стал девятой ракеткой мира. Нынешний сезон он начал, находясь на том же месте в десятке сильнейших. Новогодние праздники он провел в составе сборной Польши на турнире United Cup, где занял второе место и, судя по результатам, неплохо подготовился к мэйджору.

В первом круге соперником поляка стал квалифаер австралиец Омар Джесика. Он смог навязать борьбу Хуберту в первом сете, где пришлось играть тай-брейк, но это для польского теннисиста оказалось единственной сложностью, победу он одержал в трех партиях. Во втором матче очередной квалифаер, на этот раз Якуб Меньшик из Чехии, который смог выбить из турнира канадца Дениса Шаповалова. Тут пришлось играть все пять сетов, но вновь сказался опыт Хуркача, решающую партию он закончил в свою пользу со счетом 6 : 3. Дальше был француз Уго Эмбер, которому Хуберт проиграл первый сет, но потом уверенно выиграл три подряд. Получается, что три из четырех соперников поляка молодые амбициозные новички, которым многое надо доказывать.

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Личные встречи

Ранее соперники друг с другом на турнирах не пересекались, предстоящая встреча станет первой.

Прогноз

В Артура Казо вселился не иначе Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. В третьем круге он показал феноменальный теннис — 85 процентов очков на первой подаче, ни одного допущенного брейк-поинта, четырнадцать эйсов и столько же невынужденных ошибок. Вопрос — где его предел? Если он и дальше будет показывать такой уровень тенниса, то и Хуркач не станет помехой. У Казо отличная первая подача, но это и козырь Хуберта. Первая подача позволяла поляку на равных играть с Новаком Джоковичем, где он проигрывал только на тай-брейках. Главное, не допустить недооценки соперника.

Букмекеры на стороне польского теннисиста за счет его опыта и мастерства. Конечно, Хуберт горит желанием впервые выйти в четвертьфинал любимого турнира. Но для этого нужно провести весь поединок собранно и не допускать провалов, которые случались в матче с Якубом Меньшиком. Для Казо после победы над Хольгером Руне вообще не должно быть авторитетов. Winline предлагает на его победу коэффициент 3,45, успех поляка оценивается коэффициентом 1,32. Вполне можно поставить и на тотал больше по геймам. Вряд ли все закончится в трех партиях.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024