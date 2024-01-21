Australian Open: Артур Казо — Хуберт Хуркач прямая трансляция матча 22.01.2024

Французский теннисист Артур Казо пока остается главной сенсацией мужской сетки Открытого чемпионата Австралии. Сможет ли он выйти в четвертьфинал, узнаем после поединка против девятой ракетки мира поляка Хуберта Хуркача. Матч состоится 22 января, начало не ранее 07:00 по московскому времени.

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Казо — Хуркач: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисисты будут встречаться на корте John Cain Arena. Прямую видеотрансляцию поединка соперников болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Даже если Артур Казо остановится на этом, он уже заслуживает хвалебных слов в свой адрес. Ладно победа в первом круге над сербским теннисистом Ласло Дьере. Там все можно было списать на неготовность второго. К тому же матч затянулся на все пять сетов, все могло быть в ту или иную сторону. Но во втором круге в поединке против Хольгера Руне все точно должно было закончится, однако Казо выиграл матч еще более уверенно в четырех партиях. Соперником в третьем круге был Тэллон Грикспор из Нидерландов, но Казо будто его не заметил, сыграв практически безошибочно и не дав сопернику ни одной возможности для брейк-поинта. Впечатляет и подача Артура, в матче с Грикспором он выдал 85 процентов точности при первой.

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После Хольгера Руне еще один соперник из первой десятки мирового рейтинга Хуберт Хуркач. Поляк не раз признавался, что считает Australian Open своим любимым турниром, но при этом он ни разу не смог на кортах Мельбурн-парка пройти дальше четвертого круга. Сейчас для этого появилась хорошая возможность, тем более соперник из второй сотни рейтинга. Но любая расслабленность в игре с французом может выйти боком. Пока Хуберт ни в одном матче не обошелся без спадов, либо плохо начинал и проигрывал первый сет, либо случались провалы в середине матчей. Если удастся провести матч собрано, то можно повторить свое лучшее достижение на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал, который случился в 2021 году на Уимблдоне.

Соперники ранее друг с другом не играли. Победная серия Казо в начале сезона впечатляет — восемь побед подряд. Но букмекеры отдают преимущество более опытному поляку. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,32, коэффициент на победу Артура Казо — 3,45.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024