Боржес — Медведев: прогноз на матч Australian Open 2024

Второй день поединков за выход в четвертьфинал в мужской одиночной сетки турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису начнут португальский теннисист Нуну Боржес и третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Матч состоится 22 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 05:30 по московскому времени.

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Australian Open: Нуну Боржес — Даниил Медведев прямая трансляция матча 22.01.2024

Нуну Боржес

Чем бы не закончился предстоящий поединок Нуну Боржеса, теннисист уже может быть доволен собой. Он стал первым португальцем, который смог преодолеть третий круг на турнирах Большого шлема. Теннис в Португалии по популярности далеко не на первом месте. Да и сам Нуну тренируется и играет в американском колледже. Сейчас мы стали свидетелями взлета его карьеры. Лишь в прошлом сезоне он более-менее стабильно стал попадать в основную сетку турниров Большого шлема, появились некоторые успехи на турнирах АТР, хотя в активе пока нет ни одного выигранного. Зато он вошел в первую сотню теннисистов мирового рейтинга и закрепился в седьмом десятке. После выхода в четвертый круг поднимется в первую полусотню.

Перед Australian Open Нуну успел поучаствовать в двух турнирах. Сначала в Гонконге в первом же круге он проиграл россиянину Павлу Котову, затем в новозеландском Окленде дошел до второго круга и уступил французу Артуру Фису. Тем неожиданнее стало ее преображение на кортах Мельбурн-парка. В первом раунде португалец в трех сетах переиграл Максимилиана Мертерера из Германии. Во втором соперником был сеянный теннисист из Испании Алехандро Давидович-Фокина, и вновь Нуну для победы понадобилось только три сета с одним тай-брейком. В третьем круге Боржес был явным андердогом в матче против болгарина Григора Димитрова. Но, проиграв первый сет на тай-брейке, португалец перевернул ход игры и выиграл три сета подряд.

Даниил Медведев

Российскому теннисисту, кажется, удалось обуздать своих демонов, и в третьем круге он не стал играть на нервах своих поклонников, убедительно выиграв в трех сетах у канадца Феликса Оже-Альяссима. Но мы помним, что перед этим в противостоянии с финном Эмилем Руусувуори он был на грани поражения. Россиянин проигрывал по сетам 0 – 2 и в третий раз за карьеру сумел совершить камбэк с этого счета и выиграть матч. Он сетовал на всевозможные побочные помехи и собственную усталость, долго разминался перед поединком. Тем не менее закрались сомнения в том, что он может пройти далеко по сетке. Но поединок с канадцем расставил все на свои места. Правда, Оже-Альяссим считается удобным соперником для Даниила. Он выиграл все очные поединки у Феликса.

Радует и настроение Медведева. В послематчевом интервью он много шутил и рассказывал о том, как ему удается поспать, когда в семье маленький ребенок. Наверняка радость его стала еще большей, когда он узнал имя своего очередного соперника, поскольку с Григором Димитровым было бы намного сложнее. Дальше по сетке у Даниила Артур Казо или Хуберт Хуркач, а впереди возможен поединок с Карлосом Алькарасом. Но в любом случае нельзя недооценивать португальца. У россиянина на Открытом чемпионате Австралии было два финала подряд в 2021 и 2022 годах. Оба раза его останавливал Новак Джокович. Сейчас шансы выиграть турнир есть у нескольких теннисистов. Медведев среди них.

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Личные встречи

Ранее Нуну Боржес и Даниил Медведев ни на одном турнире друг с другом не играли, предстоящий поединок станет первым.

Прогноз

Если бы и хотелось найти какие-то аргументы в пользу Нуну Боржеса, то не получается. Медведев может проиграть этот матч только самому себе. Поругалец еще пару лет назад играл в основном на челленджерах, четырежды в карьере он встречался с соперниками из первой десятки рейтинга и не смог выиграть ни одного сета. Боржес любит играть в атакующей манере, а в матче с Григором Димитровым еще и подача полетела. Однако выдать два таких вдохновенных поединка подряд будет очень сложно. К тому же Медведева точно не смутить атаками, он отлично обороняется, играет глубоко на задней линии и гораздо более вариативен.

Успехом будет уже то, если Нуну сможет выиграть хотя бы один сет, но и тут статистика против него. В последних девяти матчах на турнирах Большого шлема в четвертом круге Даниил одержал пять побед с сухим счетом. Сейчас вполне может быть шестая. Букмекеры в португальца практически не верят. Winline предлагает на его победу коэффициент 11,97, а выигрыш россиянина оценивается коэффициентом 1,03.

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