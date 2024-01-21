Australian Open: Нуну Боржес — Даниил Медведев прямая трансляция матча 22.01.2024

Португальский теннисист Нуну Боржес неожиданно вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, где встретится с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 22 января, начало не ранее 05:30 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Боржес — Медведев: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперники в этот день будут играть вторым заходом на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Нуну Боржеса еще пару лет назад можно было увидеть в турнирных сетках челленджеров, да и то больших успехов он не добивался. По крайней мере в строке «титулы» у него стоит цифра ноль. Чуть более уверенно он стал играть в прошлом году, когда вошел в первую сотню мирового рейтинга и стал появляться в основных сетках турниров Большого шлема. Но и там он или вылетал после первого же матча, или доходил до второго круга. Тем интереснее наблюдать за его преображением сейчас, когда он впервые вышел в четвертый круг ТБШ, к тому же стал первым португальцем, которому покорилось это достижение. По пути он смог обыграть куда более опытных испанца Алехандро Давидовича-Фокину и Григора Димитрова из Болгарии, причем пятисетовых матчей к Боржеса пока не было, справлялся в трех-четырех.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Даниил Медведев заставляет своих болельщиков то воздевать руки и говорить «доколе», когда играет с финном Эмилем Руусувуори и отыгрывается после двух первых проигранных сетов, то невозмутимо в трех партиях обыгрывает канадца Феликса Оже-Альяссима. Конечно, хотелось бы всегда видеть второго Медведева, но, видимо, без нервов никак нельзя. Сложно сказать, что могло бы ждать поклонников российского теннисиста играй он с Григором Димитровым, но Нуну Боржес опасности на первый взгляд не представляет. Будем надеяться, что Даниил обойдется без сюрпризов со знаком минус. Во всех компонентах игры он сильнее португальца. Тот вряд ли сможет выдать третий вдохновенный поединок подряд. Однако расслабляться все равно нельзя.

Ранее соперники друг с другом не встречались, к тому же Нуну Боржес вообще только несколько раз в своей карьере встречался с теннисистами из первой десятки рейтинга. Пока не смог взять ни одного сета. Букмекеры отдают Медведеву подавляющее преимущество. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,03, коэффициент на победу Боржеса — 11,97.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024