Рублев о праздновании с высунутым языком: «Внезапно пришел в голову тупой ролик из «Очень страшного кино», где все такие – Wazzup!»
Ник Кириос и Андрей Рублев обсудили эмоциональное празднование россиянина.
Рублев сделал его, когда повел 3:0 с двумя брейками в решающем сете против Алекса де Минаура.
Ник Кириос: «Это празднование с высунутым языком – ты мог бы еще разок для меня сейчас так сделать?»
Андрей Рублев: «Нет, но знаешь, что было у меня в голове в тот момент? Помнишь этот тупой ролик из «Очень страшного кино», где все такие – Wazzup! Внезапно это пришло мне в голову, и я стал делать так же!»
НК: «Я же точно так же праздновал в матче с Медведевым на арене Рода Лэйвера. Теперь хочу сравнить: вот я так делаю, а вот Рублев. Чтобы понять, кто лучше».
Барбара Шетт: «А давайте на раз-два-три сейчас вместе так сделаем? Погнали?»
НК: «О, нет-нет-нет».
БШ: «Какие вы скучные, ребята».
АР: «Мы стеснительные (смеется). Мы на корте чувствуем себя гораздо более уверенно». А вот вне корта слишком стесняемся!» – сказал Рублев в эфире Eurosport.
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