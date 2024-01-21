Ник Кириос и Андрей Рублев обсудили эмоциональное празднование россиянина.

Рублев сделал его, когда повел 3:0 с двумя брейками в решающем сете против .

: «Это празднование с высунутым языком – ты мог бы еще разок для меня сейчас так сделать?»

: «Нет, но знаешь, что было у меня в голове в тот момент? Помнишь этот тупой ролик из «Очень страшного кино», где все такие – Wazzup! Внезапно это пришло мне в голову, и я стал делать так же!»

НК: «Я же точно так же праздновал в матче с Медведевым на арене Рода Лэйвера. Теперь хочу сравнить: вот я так делаю, а вот Рублев. Чтобы понять, кто лучше».

Барбара Шетт: «А давайте на раз-два-три сейчас вместе так сделаем? Погнали?»

НК: «О, нет-нет-нет».

БШ: «Какие вы скучные, ребята».

АР: «Мы стеснительные (смеется). Мы на корте чувствуем себя гораздо более уверенно». А вот вне корта слишком стесняемся!» – сказал Рублев в эфире Eurosport.

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