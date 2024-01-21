Рублев о праздновании с высунутым языком: «Внезапно пришел в голову тупой ролик из «Очень страшного кино», где все такие – Wazzup!»

Теги видео Australian Open ATP Барбара Шетт Ник Кириос Андрей Рублев ахахаха Теннис

Ник Кириос и Андрей Рублев обсудили эмоциональное празднование россиянина.

Рублев сделал его, когда повел 3:0 с двумя брейками в решающем сете против Алекса де Минаура.

Ник Кириос: «Это празднование с высунутым языком – ты мог бы еще разок для меня сейчас так сделать?»

Андрей Рублев: «Нет, но знаешь, что было у меня в голове в тот момент? Помнишь этот тупой ролик из «Очень страшного кино», где все такие – Wazzup! Внезапно это пришло мне в голову, и я стал делать так же!»

НК: «Я же точно так же праздновал в матче с Медведевым на арене Рода Лэйвера. Теперь хочу сравнить: вот я так делаю, а вот Рублев. Чтобы понять, кто лучше».

Барбара Шетт: «А давайте на раз-два-три сейчас вместе так сделаем? Погнали?»

НК: «О, нет-нет-нет».

БШ: «Какие вы скучные, ребята».

АР: «Мы стеснительные (смеется). Мы на корте чувствуем себя гораздо более уверенно». А вот вне корта слишком стесняемся!» – сказал Рублев в эфире Eurosport.

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13 комментариев
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Такое только на адреналине можно вытворить, а не по заказу)
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Момент фееричный был, хоть и не люблю жест с высунутым языком, залипла во время трансляции)))
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Рубль красава, не ожидал, что сможет собраться после 3-го сета
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Кириос качественнее исполнил, но он опытный позер
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Андрей, давай так же и с Янником, тогда мы пародией на любой фильм восхитимся, что хочешь вытворяй )))
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Стесняшка какой
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https://youtu.be/E5wTWZLoL90?t=39
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Это уже классика
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Кириос тот матч даньке проиграл, но как обычно повеселил зрителей своими забегами по корту )
https://www.youtube.com/watch?v=BYB5d2OtXmw&ab_channel=AustralianOpenTV
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ЧУВАААААК
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Ответ lebedst
Рубль красава, не ожидал, что сможет собраться после 3-го сета
Я ваще выключил, потом увидел, что четвёртый снял. Ну думаю, включать все равно не буду, нервов не хватит. А потом 6-0 в пятом, в русском стиле.
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