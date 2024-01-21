Циципас о том, сколько будет отходить от поражения на Australian Open: «Я бы сказал, что несколько дней. Точно меньше недели»

Теги Australian Open ATP Тэйлор Фриц Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, сколько времени будет переваривать поражение от Тэйлора Фрица в 1/8 финала Australian Open – 6:7(3), 7:5, 3:6, 3:6.

Грек не защитил очки за прошлогодний финал и по итогам турнира может выпасть из топ-10.

«Я бы сказал, что несколько дней. Точно меньше недели (улыбается). Нескольких дней будет достаточно. Я подумаю об этом матче и порефлексирую над ошибками, чтобы в следующий раз сыграть лучше. Мне нужно разрешить всем этим эмоциям улечься и стать частью моего прошлого, моего пути на теннисном корте.

Это не негативное чувство. Это чувство развития, перемен, оно постоянно. Изменения происходят всегда. В один момент ты в топ-10, в другой – уже нет, поэтому нужно продолжать работать и позволять себе брать нужное для себя из этого опыта, разрешать себе использовать все эти моменты во благо, давать им второй шанс время от времени.

Это неприятно, и моментов славы не так много. В карьере больше болезненных и тяжелых ситуаций, когда ты страдаешь и все такое. Моментов славы и успеха, когда ты открываешь шампанское, гораздо меньше. Они составляют лишь малый процент того, через что каждый год проходит теннисист».

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12 комментариев
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Скажи спасибо Рублеву, что сохранил тебе место в десятке.
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Степа, проставляйся 🍾! Андрюха тебя спас :)
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Пишут : в рейтинге всегда в топ10 был игрок с одноручным БХ - так что спасибо Рублю, что сохранил традицию!! 💪
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Только я вижу противоречия в словах Степы о том, что «чувство не негативное», но большую часть карьеры он страдает и испытывает боль?
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Прекрасный слог у Стефаноса)
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Несколько раз с Бадоской и будет все пучком
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Ответ tanith
про рейтинг беспокоится, не сорвался б играть раньше чем следует
Нидайбох🤞🙄
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Давай доCЦвиданья!
#намнебудетегонехватать
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Ответ cosset
Прекрасный слог у Стефаноса)
про рейтинг беспокоится, не сорвался б играть раньше чем следует
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Ответ tanith
какое-то препарирование уже, разбор вью по абзацам. Он не говорит просто никогда, и сам довольно сложно-сочиненный.
Это называется аналитические мышление.
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