Циципас о том, сколько будет отходить от поражения на Australian Open: «Я бы сказал, что несколько дней. Точно меньше недели»

Стефанос Циципас рассказал, сколько времени будет переваривать поражение от Тэйлора Фрица в 1/8 финала Australian Open – 6:7(3), 7:5, 3:6, 3:6.

Грек не защитил очки за прошлогодний финал и по итогам турнира может выпасть из топ-10.

«Я бы сказал, что несколько дней. Точно меньше недели (улыбается). Нескольких дней будет достаточно. Я подумаю об этом матче и порефлексирую над ошибками, чтобы в следующий раз сыграть лучше. Мне нужно разрешить всем этим эмоциям улечься и стать частью моего прошлого, моего пути на теннисном корте.

Это не негативное чувство. Это чувство развития, перемен, оно постоянно. Изменения происходят всегда. В один момент ты в топ-10, в другой – уже нет, поэтому нужно продолжать работать и позволять себе брать нужное для себя из этого опыта, разрешать себе использовать все эти моменты во благо, давать им второй шанс время от времени.

Это неприятно, и моментов славы не так много. В карьере больше болезненных и тяжелых ситуаций, когда ты страдаешь и все такое. Моментов славы и успеха, когда ты открываешь шампанское, гораздо меньше. Они составляют лишь малый процент того, через что каждый год проходит теннисист».

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