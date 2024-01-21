Циципас может впервые за 5 лет выпасть из топ-10

проиграл в четвертом круге Australian Open и не защитил прошлогодние очки за финал.

Таким образом, грек может впервые с февраля 2019-го выпасть из топ-10 рейтинга.

Это произойдет, если Алекс де Минаур обыграет в 1/8 финала. Или если возьмет титул.

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