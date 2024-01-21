Циципас может впервые за 5 лет выпасть из топ-10

Теги рейтинги Australian Open ATP Андрей Рублев Алекс де Минаур Стефанос Циципас Кэмерон Норри Теннис

Стефанос Циципас проиграл Тэйлору Фрицу в четвертом круге Australian Open и не защитил прошлогодние очки за финал.

Таким образом, грек может впервые с февраля 2019-го выпасть из топ-10 рейтинга.

Это произойдет, если Алекс де Минаур обыграет Андрея Рублева в 1/8 финала. Или если Кэмерон Норри возьмет титул.

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23 комментария
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Вот куда Цицадоса завела😄
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Закономерный итог выставления бурной личной жизни напоказ.
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Ответ LONDON-TOWN
Закономерный итог выставления бурной личной жизни напоказ.
Закономерный итог его профессионализма я бы сказал. Над слабыми моментами в своей игре работы 0, также как и у Даши «вторая подача сильнее первой Изнера» Касаткиной.
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Даже в первый вариант с австралийцем не особо верю
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Это его реальный уровень. Помню какие ему оды пели, когда он престарелого Федерера еле обыграл. А по сути просто попал на пересменок поколений, когда возрастные уже могут через раз, а молодые ещё не созрели
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Ну Саша Зверев куда ниже падал и ничего, меньше чем за год вернулся в топ
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Ответ Plamen
Ну Саша Зверев куда ниже падал и ничего, меньше чем за год вернулся в топ
Зверев падал после тяжелой травмы, а тут с головой уходит от тенниса
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Ответ LONDON-TOWN
Закономерный итог выставления бурной личной жизни напоказ.
Связи никакой нет с личной жизнью, падение началось до Бадосы
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Давно пора.
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мда 🤦‍♀️
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конец света не наступит, особенно учитывая что не мог играть на выставке с Новаком неделю назад и болельщики готовились к снятию.
За 5 лет он перенес операцию на локте, через 2 месяца после операции играл в 1/2 АО, не давал себе времени и послаблений. Были и другие болячки, взросление и отношения. Больше о здоровье пусть заботится- все вернется.
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Андрюша, камон!! 🤘💪😁😁😁
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Ответ Радость Ди Мария
Твои слова да Зевсу в уши.
позитивный знак- не заявился в Роттердам где сроду играл. Мудрости с расписанием побольше бы.
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Ответ tanith
конец света не наступит, особенно учитывая что не мог играть на выставке с Новаком неделю назад и болельщики готовились к снятию. За 5 лет он перенес операцию на локте, через 2 месяца после операции играл в 1/2 АО, не давал себе времени и послаблений. Были и другие болячки, взросление и отношения. Больше о здоровье пусть заботится- все вернется.
Вот-вот, никакой трагедии. Рейтинг дело наживное. Главное, что по Стефаносу видно - он игрок топ10, значит, сможет вернуться при наличии формы и здоровья.
+3
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Ответ tanith
конец света не наступит, особенно учитывая что не мог играть на выставке с Новаком неделю назад и болельщики готовились к снятию. За 5 лет он перенес операцию на локте, через 2 месяца после операции играл в 1/2 АО, не давал себе времени и послаблений. Были и другие болячки, взросление и отношения. Больше о здоровье пусть заботится- все вернется.
Твои слова да Зевсу в уши.
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Ответ as009595@icloud.com
Зверев падал после тяжелой травмы, а тут с головой уходит от тенниса
Зверев не вернулся в топ. Увы. Он все еще плывет на старом багаже.
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Ответ LONDON-TOWN
Закономерный итог выставления бурной личной жизни напоказ.
Да даже не выставления, а то что личная жизнь вышла на первое место, отодвинув далеко спортивную карьеру
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В целом Циципас уже года 1.5 как не 10ка. 20ка ближе к концу. Относительно стабилен, но прогрессировать он давно перестал. Травмы. Мотивации почти нуль.
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с глупым тренером и из сотни можно вылететь
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Это мало вероятно
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