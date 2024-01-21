Циципас может впервые за 5 лет выпасть из топ-10
Стефанос Циципас проиграл Тэйлору Фрицу в четвертом круге Australian Open и не защитил прошлогодние очки за финал.
Таким образом, грек может впервые с февраля 2019-го выпасть из топ-10 рейтинга.
Это произойдет, если Алекс де Минаур обыграет Андрея Рублева в 1/8 финала. Или если Кэмерон Норри возьмет титул.
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За 5 лет он перенес операцию на локте, через 2 месяца после операции играл в 1/2 АО, не давал себе времени и послаблений. Были и другие болячки, взросление и отношения. Больше о здоровье пусть заботится- все вернется.