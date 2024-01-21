Фриц впервые обыграл соперника из топ-10 на ТБШ и третий раз вышел в четвертьфинал
12-я ракетка мира Тэйлор Фриц в четвертом круге Australian Open обыграл прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса – 7:6(3), 5:7, 6:3, 6:3.
Американец третий раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 2022-м он дошел до 1/4 «Уимблдона», а в 2023-м – US Open.
Победа над седьмой ракеткой мира Циципасом стала для Фрица первой в матчах с топ-10 на ТБШ. До этого он проиграл все 11 встреч соперникам такого уровня.
В целом его баланс против топ-10 теперь составляет 19:33.
За первый полуфинал на ТБШ он сыграет с Новаком Джоковичем.
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Стефу не корить себя, учитывая то что не мог играть вовсе на выставке с Новаком и то что показал здесь - 2 шага вперед.
Лечиться до конца, отдыхать, тренить, предсезонки толком не было. Пусть этот дурной КД пропустит. Можно с Паулой в Тай слетать по пути.