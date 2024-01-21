Фриц впервые обыграл соперника из топ-10 на ТБШ и третий раз вышел в четвертьфинал

Теги Australian Open ATP Тэйлор Фриц Стефанос Циципас Теннис

12-я ракетка мира Тэйлор Фриц в четвертом круге Australian Open обыграл прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса – 7:6(3), 5:7, 6:3, 6:3.

Американец третий раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 2022-м он дошел до 1/4 «Уимблдона», а в 2023-м – US Open.

Победа над седьмой ракеткой мира Циципасом стала для Фрица первой в матчах с топ-10 на ТБШ. До этого он проиграл все 11 встреч соперникам такого уровня.

В целом его баланс против топ-10 теперь составляет 19:33.

За первый полуфинал на ТБШ он сыграет с Новаком Джоковичем.

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8 комментариев
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+17
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+17
Тейлор прекрасно сыграл, чисто, бх в огне.
Стефу не корить себя, учитывая то что не мог играть вовсе на выставке с Новаком и то что показал здесь - 2 шага вперед.
Лечиться до конца, отдыхать, тренить, предсезонки толком не было. Пусть этот дурной КД пропустит. Можно с Паулой в Тай слетать по пути.
+12
0
+12
Ответ Славонычч
Берите Циципаса , советовали эксперты из Букмекерских контор . Верняк 👈
Верник.
+4
0
+4
Ответ tanith
Тейлор прекрасно сыграл, чисто, бх в огне. Стефу не корить себя, учитывая то что не мог играть вовсе на выставке с Новаком и то что показал здесь - 2 шага вперед. Лечиться до конца, отдыхать, тренить, предсезонки толком не было. Пусть этот дурной КД пропустит. Можно с Паулой в Тай слетать по пути.
Поддержу вас, все правильно расписали) Степа пока не готов ровно играть весь матч, при такой игре соперника. Меланхолик играл оч надежно, даже где то феерил но не более. Таких надо проходить, но с холодной головой
+4
0
+4
Ответ Славонычч
Берите Циципаса , советовали эксперты из Букмекерских контор . Верняк 👈
Больше 3,5 сетов. Верняк.
+1
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+1
Сольёт югославу в трёх сетах..
+2
-2
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Ответ гилберт
Верник.
Игорь?
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Ответ Cube Litening C:68X
Сольёт югославу в трёх сетах..
Поупирается.
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