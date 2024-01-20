Андреева — Крейчикова: прогноз на матч Australian Open 2024

Российская теннисистка Мирра Андреева перестала ходить в подающих надежды и с каждым новым турниром заявляет о себе в полный голос. В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису она встретится с соперницей из Чехии Барборой Крейчиковой. Матч состоится 21 января на стадионе John Cain Arena, начало не ранее 07:10 по московскому времени.

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Australian Open: Мирра Андреева — Барбора Крейчикова прямая трансляция матча 21.01.2024

Мирра Андреева

Мирра очень рано начала подавать надежды. На турнирах WTA она стала играть в 2022 году в 15-летнем возрасте, а полноценный ее дебют во взрослом теннисе состоялся в прошлом сезоне. Победительница шестерых челленджеров стартовала на Roland Garros и при этом стала стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось преодолеть квалификацию турнира. Мирра дошла до третьего круга, где уступила Коко Гауфф. Дальше был Уимблдон и выход в четвертый раунд, об Андреевой стали говорить еще большее, ее начали воспринимать всерьез. Юная теннисистка ворвалась в сотню сильнейших, и на US Open также преодолела первый круг, хотя оступилась во втором.

Новый сезон и новые надежды. Готовится к первому в своей карьере Открытому чемпионату Австралии россиянка начала в Брисбене. Там она дошла до четвертьфинала, где уступила Линде Носковой из Чехии. В первом круге Australian Open 2024 ее соперницей стала Бернарда Пера из США. Первый сет матча прошел в упорной борьбе, но все же благодаря брейку Мирра его выиграла, а во втором довела дело до победы. Не повезло со жребием во втором круге. Пришлось играть со своим кумиром Онс Жабер из Туниса. Результат стал сенсационным, россиянка выиграла очень легко со счетом 6 : 0, 6 : 2. У Андреевой на корте получалось все. После таких поединков наступает опустошение. В третьем круге в матче с француженкой Диан Парри первый сет Мирра проиграла 1 : 6, уступала во втором, но совершила камбэк и выиграла матч на чемпионском тай-брейке.

Барбора Крейчикова

Барбора опытная теннисистка, которой ничего не нужно доказывать. На ее счету победа на Roland Garros в 2021 году. Она одна из немногих в четвертом круге нынешнего турнира, кто вообще брал хоть один титул Большого шлема. Еще два года назад чешка была второй ракеткой мира, сейчас немного выпала из десятки и перед началом сезона оказалась на 11-й позиции, но она все равно теннисистка элитного уровня, которая выиграла семь турниров WTA и 14 челленджеров. Так что Мирре Андреевой есть куда стремиться. Нынешний сезон чешская теннисистка начала не очень удачно. В начале января она играла в Аделаиде и уступила уже в первом круге россиянке Анне Калинской.

Однако выводы были сделаны, и в Мельбурне Барбора стала показывать уверенную игру. Высшим ее достижением на Открытом чемпионате Австралии является выход в четвертьфинал два года назад. В прошлом году она тоже успешно прошла три круга, но потом проиграла американке Джессике Пегуле. На этот раз в матче первого круга Барбора встречалась с малоизвестной японкой Маи Хонтамой, и та доставила определенные проблемы, пришлось играть все три сета. С немкой Тамарой Корпач во втором круге трудностей уже не возникло — 6 : 2, 6 : 2. В третьем матче соперницей была хозяйка корта Стром Хантер, и вновь для победы понадобилось сыграть три сета.

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Личные встречи

В туре найдется немного теннисисток, которые за полгода успели сыграть с Миррой Андреевой. Барбора Крейчикова одна из таких, причем играли теннисистки друг с другом уже дважды. На Уимблдоне чешка вынуждена была сняться, а в Китае на харде Мирра выиграла без проблем, отдав сопернице всего четыре гейма. Перед вами результаты поединков.

01.10.2023. Мирра Андреева 2 : 0 Барбора Крейчикова

06.07.2023. Мирра Андреева 1 : 0 Барбора Крейчикова (снялась с турнира)

Прогноз

Кто-то скажет, если Мирра прошла Онс Жабер, то есть впервые выиграла у теннисистки из топ-6, то Барбору Крейчикову тем более должна проходить. Но такая логика в спорте не работает. Тем не менее Мирра пока оставляет своей игрой гораздо лучшее впечатление. Ей свойственны перепады, как и любой другой юной теннисистке, но даже если она упускает инициативу, то находит силы вернуться в игру, а учитывая что она уже знает, как играть против Барборы, шансы на победу возрастают.

Крейчикова наверняка будет ждать ошибок от своей оппонентки, стараться переигрывать ее на задней линии. Но это ожидание может закончится поражением. По крайней мере букмекеры отдают предпочтение россиянке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,46, успех Барборы Крейчиковой оценивается коэффициентом 2,74. У Мирры есть отличные шансы впервые в карьере выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024