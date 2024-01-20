Australian Open: Мирра Андреева — Барбора Крейчикова прямая трансляция матча 21.01.2024

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Одна из самых бурно прогрессирующих теннисисток мира россиянка Мирра Андреева попытается впервые в карьере выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема. Противостоять ей будет 11-я ракетка мира опытная Барбора Крейчикова из Чехии. Матч состоится 21 января и начнется не ранее 07:10 по московскому времени.

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Андреева — Крейчикова: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсменки будут играть на корте John Cain Arena. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Мирра Андреева вихрем ворвалась в теннисную мировую элиту. По большому счету она делает только первые шаги, но шаги эти очень большие. На взрослом уровне россиянка начала играть только в 2023 году. Широкая публика могла познакомиться с ней на первом в ее карьере турнире Большого шлема Roland Garros. Там она успешно преодолела квалификацию и смогла дойти до третьего раунда. Следом на Уимблдоне Мирра смогла пройти еще дальше, в четвертый круг. При этом теннисистке всего 16 лет, и 17 исполнится только в апреле нынешнего года. Затем был относительно неудачный US Open, где Андреева остановилась на втором круге. И вот впервые Открытый чемпионат Австралии, сразу четвертый круг, да еще и победа над Онс Жабер.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Барбора Крейчикова теннисистка искушенная. В 2021 году она смогла выиграть Roland Garros. На всех остальных ТБШ, кроме Уимблдона, чешка доходила до четвертьфинала и стремится сделать это в очередной раз. Правда, вопросы вызывает форма, в которой находится теннисистка. Пока победы ей даются с трудом. Мало того, что в начале января она в первом же круге проиграла в Аледаиде россиянке Анне Калинской, так в Мельбурне у нее были непростые поединки в первом круге против Маи Хонтамы из Японии и в третьем, когда она играла с австралийкой Сторм Хантер. В этих матчах приходилось играть по три сета.

Если Мирра будет показывать ту игру, которую она продемонстрировала в матче с Онс Жабер, то ни одна соперница ей не страшна. С Барборой они встречались дважды. Если на Уимблдонском турнира чешка снялась с матча, то осенью прошлого года в Китае Мирра выиграла уверенно в двух сетах. Букмекеры и сейчас на стороне Андреевой. Winline предлагает на победу россиянки коэффициент 1,48, выигрыш Крейчиковой оценивается коэффициентом 2,68.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

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