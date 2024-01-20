Костюк — Тимофеева: прогноз на матч Australian Open 2024

Теги Australian Open Марта Костюк Мария Тимофеева Теннис

В четвертом круге женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису очень много неожиданных пар. Одну из них составили Марта Костюк из Украины и россиянка Мария Тимофеева. Их матч состоится 21 января на корте Kia Arena, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Australian Open: Марта Костюк — Мария Тимофеева прямая трансляция матча 21.01.2024

Марта Костюк

 

Выход Марты Костюк все же вряд ли назовешь большой неожиданностью. Украинская теннисистка хорошо известна в туре, выиграла турнир WTA, несколько челленджеров, на турнирах Большого шлема доходила и до четвертого круга, а сейчас есть отличный шанс впервые в карьере выйти в четвертьфинал. При этом Марта не входит даже в тройку ведущих теннисисток Украины. Там на первую позицию довольно быстро смогла вернуться Элина Свитолина. Надо сказать, что и в прошлом году Марта в Австралии впечатляла, легко прошла два первых круга, но потом не смогла оказать серьезного сопротивления американке Джессике Пегуле. К Australian Open Костюк начала готовиться заранее и сыграла уже на двух турнирах.

Первый блин получился комом. Стартовала украинка в Брисбене, но в первом же матче проиграла Дарье Касаткиной. Через неделю Марта уже играла а Аделаиде, но там дошла только до четвертьфинала, где на ее пути попалась Алена Остапенко, в итоге поражение в двух сетах. Первый матч в Мельбурне Костюк провела против американки Клэр Лю и выиграла в трех сетах. Затем была опытная бельгийка Элизе Мертенс, матч вновь затянулся на три сета, причем пришлось играть чемпионский тай-брейк. Тут нервы у украинки оказались крепче. В третьем круге Марте противостояла Элина Аванесян, тоже неожиданно вышедшая в эту стадию турнира. Те же три сета, и Костюк прошла дальше

Мария Тимофеева

 

История Марии Тимофеевой и вовсе сказка, в крайнем случае сон, когда просыпаться совсем не хочется. По всем раскладам 170-я ракетка мира не должна была проходить так далеко по сетке турнира. Проиграть она могла уже в первом круге француженке Ализе Корне, но выдала матч жизни и отдала сопернице всего шесть геймов. Дальше была Каролин Возняцки, когда-то первая ракетка мира никак не может вернуться на высокий уровень после рождения ребенка, но все равно способна проходить далеко по сетке любого турнира. Первый сет датчанка выиграла со счетом 6 : 1, все было логично. Но уже во втором Мария развернула игру, перехватила инициативу, сделала камбэк и сравняла счет, а в третьем сете ответила Каролин той же монетой — 6 : 1.

Тогда все подумали, что этого достаточно, ведь Тимофеева только в прошлом году начала участвовать в турнирах Большого шлема, да и то только на уровне квалифаера. В основную сетку она пробилась впервые и уже была счастлива. К тому же в третьем матче ее соперницей была бразильянка Беатрис Хаддад Майя, которая славится своей выносливостью. Но Мария использовала ее же оружие, первый сет выдался затяжным, как и потом тай-брейк, россиянка выиграла со счетом 9 : 7 и на кураже забрала и второй сет. Есть ли предел у этой внучки знаменитой российской пианистки?

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

 

Если Марта более известная спортсменка в туре, то с Марией все только начали знакомиться, ранее теннисистки на турнирах не пересекались.

Прогноз

 

Матч 37-й и 170-й ракеток мира. Если бы в теннис играли только цифры, то все было бы понятно. Тут другой момент. Мария уже сделала очень много, и в голове могут возникнуть мысли — если я выиграла у Хаддад Майи, то уж с Костюк точно должна справляться. Но это приведет к однозначному поражению. Еще один момент, — Мария начала играть еще с квалификации, и это будет ее шестой матч в Мельбурне. Хватит ли сил? Если выбросить из головы все ненужные мысли и собраться в очередной раз, то шансы на победу возрастут.

Но и Марта Костюк прекрасно понимает, что у нее есть возможность впервые выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема и будет играть на победу. Со всех точек зрения нас ждет очень интересный поединок. Букмекеры отдают небольшое преимущество украинке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,54. Шансы россиянки оцениваются чуть ниже — 2,50. Здесь вероятны три сета, поэтому можно ставить на тотал больше по геймам.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий