Костюк — Тимофеева: прогноз на матч Australian Open 2024

В четвертом круге женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису очень много неожиданных пар. Одну из них составили Марта Костюк из Украины и россиянка Мария Тимофеева. Их матч состоится 21 января на корте Kia Arena, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

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Australian Open: Марта Костюк — Мария Тимофеева прямая трансляция матча 21.01.2024

Марта Костюк

Выход Марты Костюк все же вряд ли назовешь большой неожиданностью. Украинская теннисистка хорошо известна в туре, выиграла турнир WTA, несколько челленджеров, на турнирах Большого шлема доходила и до четвертого круга, а сейчас есть отличный шанс впервые в карьере выйти в четвертьфинал. При этом Марта не входит даже в тройку ведущих теннисисток Украины. Там на первую позицию довольно быстро смогла вернуться Элина Свитолина. Надо сказать, что и в прошлом году Марта в Австралии впечатляла, легко прошла два первых круга, но потом не смогла оказать серьезного сопротивления американке Джессике Пегуле. К Australian Open Костюк начала готовиться заранее и сыграла уже на двух турнирах.

Первый блин получился комом. Стартовала украинка в Брисбене, но в первом же матче проиграла Дарье Касаткиной. Через неделю Марта уже играла а Аделаиде, но там дошла только до четвертьфинала, где на ее пути попалась Алена Остапенко, в итоге поражение в двух сетах. Первый матч в Мельбурне Костюк провела против американки Клэр Лю и выиграла в трех сетах. Затем была опытная бельгийка Элизе Мертенс, матч вновь затянулся на три сета, причем пришлось играть чемпионский тай-брейк. Тут нервы у украинки оказались крепче. В третьем круге Марте противостояла Элина Аванесян, тоже неожиданно вышедшая в эту стадию турнира. Те же три сета, и Костюк прошла дальше

Мария Тимофеева

История Марии Тимофеевой и вовсе сказка, в крайнем случае сон, когда просыпаться совсем не хочется. По всем раскладам 170-я ракетка мира не должна была проходить так далеко по сетке турнира. Проиграть она могла уже в первом круге француженке Ализе Корне, но выдала матч жизни и отдала сопернице всего шесть геймов. Дальше была Каролин Возняцки, когда-то первая ракетка мира никак не может вернуться на высокий уровень после рождения ребенка, но все равно способна проходить далеко по сетке любого турнира. Первый сет датчанка выиграла со счетом 6 : 1, все было логично. Но уже во втором Мария развернула игру, перехватила инициативу, сделала камбэк и сравняла счет, а в третьем сете ответила Каролин той же монетой — 6 : 1.

Тогда все подумали, что этого достаточно, ведь Тимофеева только в прошлом году начала участвовать в турнирах Большого шлема, да и то только на уровне квалифаера. В основную сетку она пробилась впервые и уже была счастлива. К тому же в третьем матче ее соперницей была бразильянка Беатрис Хаддад Майя, которая славится своей выносливостью. Но Мария использовала ее же оружие, первый сет выдался затяжным, как и потом тай-брейк, россиянка выиграла со счетом 9 : 7 и на кураже забрала и второй сет. Есть ли предел у этой внучки знаменитой российской пианистки?

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Личные встречи

Если Марта более известная спортсменка в туре, то с Марией все только начали знакомиться, ранее теннисистки на турнирах не пересекались.

Прогноз

Матч 37-й и 170-й ракеток мира. Если бы в теннис играли только цифры, то все было бы понятно. Тут другой момент. Мария уже сделала очень много, и в голове могут возникнуть мысли — если я выиграла у Хаддад Майи, то уж с Костюк точно должна справляться. Но это приведет к однозначному поражению. Еще один момент, — Мария начала играть еще с квалификации, и это будет ее шестой матч в Мельбурне. Хватит ли сил? Если выбросить из головы все ненужные мысли и собраться в очередной раз, то шансы на победу возрастут.

Но и Марта Костюк прекрасно понимает, что у нее есть возможность впервые выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема и будет играть на победу. Со всех точек зрения нас ждет очень интересный поединок. Букмекеры отдают небольшое преимущество украинке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,54. Шансы россиянки оцениваются чуть ниже — 2,50. Здесь вероятны три сета, поэтому можно ставить на тотал больше по геймам.

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