Australian Open: Марта Костюк — Мария Тимофеева прямая трансляция матча 21.01.2024

Украинская теннисистка Марта Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с главной сенсацией женской одиночной сетки турнира россиянкой Марией Тимофеевой. Матч состоится 21 января, начало не ранее 05:00 по московскому времени

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Костюк — Тимофеева: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсменки будут играть на корте Kia Arena. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Вообще, появление на этой стадии турнира обеих теннисисток довольно большая неожиданность. В меньшей степени это касается Марты Костюк. Украинка уже доходила до этой стадии на Roland Garros в 2021 году и, наверное, испытывала те же эмоции, что сейчас есть у ее предстоящей соперницы. Тогда Марте было 19 лет, но с тех пор прошло уже несколько сезонов, и она всем хорошо знакома в туре. Из всех соперниц, которые у нее были в первых матчах, только Элизе Мертенс представляла по-настоящему большую опасность. С ней дошло дело до чемпионского тай-брейка, и украинка его выиграла. В двух других матчах ей противостояла американка Клэр Лю и россиянка Элина Аванесян. С ними тоже пришлось играть по три сета, и Марта Костюк в каждом матче была убедительнее.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Другое дело — Мария Тимофеева. С ней широкая публика только знакомится. В прошлом сезоне у нее было две попыьки, чтобы оказаться в основной сетке турнира Большого шлема, и обе не удались на Roland Garros и Уимблдоне. В Открытом чемпионате США россиянка и вовсе не принимала участия. Теперь новая квалификация, где Марии противостояли австралийки, но обоих она переиграла — есть первый в карьере выход в основную сетку ТБШ. Однако в то, что она зайдет так далеко не верил никто. К тому же и соперницы у нее были очень сильные: Ализе Корне, Каролин Возняцки, Беатрис Хаддад Майя. Но со всеми удалось справиться. Марта Костюк уступает практически всем троим в мастерстве. Тут главное не пойти по пути Анны Блинковой, которая героически выиграла у Елены Рыбакиной и следом безоговорочно проиграла Жасмин Паолини.

Ранее соперницы на турнирах WTA друг с другом не играли. Букмекеры отдают небольшое преимущество украинской теннисистке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,54, успех Тимофеевой оценивается коэффициентом 2,50. Но вообще, шансы абсолютно равны.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024