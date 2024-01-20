Фрех — Гауфф: прогноз на матч Australian Open 2024

Польская теннисистка Магдалена Фрех удивляет своими результатами на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В матче четвертого круга она встретится с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф. Поединок состоится 21 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало в 04:00 по московскому времени.

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Australian Open: Магдалена Фрех — Коко Гауфф прямая трансляция матча 21.01.2024

Магдалена Фрех

Из всех польских теннисисток, разумеется, больше всего внимания к первой ракетке мира Иге Швентек. Чуть реже упоминают Магду Линетт. Магдалена Фрех находится в тени обоих, но текущий турнир приготовил много сюрпризов. Кто бы мог подумать, что в числе шестнадцати сильнейших не окажется ни Линнет, ни Швентек, но играть там будет Магдалена. При этом она сейчас занимает место в конце седьмого десятка рейтинга WTA. Фрех 26 лет, но пока все, чем она может похвастать в своей карьере, это победа на однои из 125-тфсячников WTA и успех на пяти челленджерах. Среди всех турниров Большого шлема она не смогла пробиться на разу на Уимблдон. На Roland Garros она дважды преодолевала барьер первого круга и на US Open ей удавалось сделать это только один раз.

Но два последних таких успеха датированы прошлым сезоном, а, значит, что Магдалена все же начала понемногу прогрессировать, что и привело ее в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В первом круге Магдалена играла с хозяйкой корта Дарьей Сэвилл. Поединок затянулся на все три сета, первый из которых Фрех проиграла, но зато забрала два оставшихся. Во втором раунде она встречалась с опытной Каролин Гарсией и была андердогом. Однако и тут полька посрамила скептиков, выиграв в двух сетах, во втором на тай-брейке. В третьем матче, к большому сожалению российских поклонников тенниса, в трех сетах Магдалена переиграла Анастасию Захарову.

Коко Гауфф

В 2022 году казалось, что польская теннисистка Ига Швентек это новый Новак Джокович только у женщин, и она будет выигрывать турнир за турниром. Но уже прошлый сезон показал, что бремя лидерства может взять на себя практически любая спортсменка из топ-5 женского рейтинга. На четырех турнирах Большого шлема были четыре разные победительницы. Одной из них оказалась американка Коко Гауфф. Она выиграла на домашнем Открытом чемпионате США. Ранее в 2022 году она играла в финале Roland Garros, но где-где, а на грунте во Франции сейчас безраздельно правит Швентек. Коко стала самой юной победительницей мэйджора в прошлом сезоне. Болельщики ждут, что она вот-вот выйдет на тот уровень, когда победы будут идти одна за другой, но пока не выходит.

Тем не менее в начале сезона она демонстрирует отличную форму. Она выиграла турнир в новозеландском Окленде, переиграв в трех сетах украинку Элину Свитолину. В первом круге американка играла с Анной Шмидловой из Словакии и отдала ей только три гейма, причем один сет взяла под ноль. Вторая игра была против соотечественницы Кэролайн Доулхайд, тут сложности возникли в первом сете, где пришлось играть тай-брейк, но второй Гауфф забрала уверенно. В третьем круге американке противостояла еще одна соотечественница Алисия Паркс, этот матч оказался самым простым, победа со счетом 6 : 0, 6 : 2.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Ранее теннисистки ни на одном из турниров WTA не пересекались, предстоящий поединок будет первым.

Прогноз

В предыдущих поединках Магдалены Фрех можно было обсуждать ее шансы, хотя дважды она встречалась с фаворитами. Но на этот раз у нее соперница топового уровня. Все может случиться так, что и на этот раз Коко Гауфф будет иметь безоговорочное преимущество. Американка в потрясающей форме, провела в январе восемь матчей и отдала в них всего один сет. Сейчас она точно является одной из претенденток на победу в турнире и надо смотреть уже дальше на других возможных соперниц. Впереди маячит полуфинал против Арины Соболенко.

Из всех пар в четвертом круге женского одиночного турнира на Australian Open 2024 разрыв в коэффициентах между Фрех и Гауфф самый большой. Winline предлагает на победу американки коэффициент 1,03. Веры в Магдалену Фрех практически нет, коэффициент — 13,00. Но на этом турнире уже бывало так, что никто не верил в андердога, а он выдавал отличный поединок и выигрывал у фаворита.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024