Australian Open: Магдалена Фрех — Коко Гауфф прямая трансляция матча 21.01.2024

Лишь одна из польских теннисисток смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, и это не Ига Швентек. Магдалена Фрех за выход в четвертьфинал сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф. Матч состоится 21 января, начало в 04:00 по московскому времени.

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Фрех — Гауфф: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперницы в этот игровой день выйдут первыми на центральный корт турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Магда Линетт отказалась от продолжения борьбы уже в матче первого круга против Каролин Возняцки. Ига Швентек пробилась в третий круг, где сенсационно уступила чешской теннисистке Линде Носковой. Получается, что только Магдалена Фрех выдерживает довольно высокую планку и смогла выйти во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии. Попутно она установила для себя рекорд, никогда ранее она не выходила в четвертый круг турнира Большого шлема. Впрочем предпосылки в этому были. В прошлом сезоне Фрех во второй раз в карьере смогла пробиться во второй круг Roland Garros, а затем преодолела первый барьер и на Открытом чемпионате США. Сейчас она не без труда, но справилась со всем соперницами, включая француженку Каролин Гарсию.

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На том самом Открытом чемпионате США свою первую в карьере победу на турнире Большого шлема одержала как раз Коко Гауфф. Она уже несколько лет подряд показывает отличные результаты, несмотря на пока еще тинейджерский возраст, но, кажется, только теперь начала выходить на максимальный уровень. Новый сезон она начала с турнира в Окленле, где практически не заметила своих соперниц, уверенно вышла в финал и только там встретила серьезное сопротивление в матче против Элины Свитолиной из Украины. Но все равно Коко одержала победу в трех сетах. На кортах Мельбурн-парка во втором круге против соотечественницы Кэролайн Доулхайд пришлось сыграть один тай-брейк, но во втором сете все вопросы были сняты. В остальных матчах Коко выигрывала безоговорочно.

Нельзя сказать, что Магдалене Фрех везло с соперницами. Все-таки Каролин Гарсия это очень высокий уровень. Но все же Гауфф котируется гораздо выше, к тому же набрала просто потрясающую форму. Отсюда такой большой разрыв в коэффициентах. Winline предлагает на победу польки коэффициент 13,00, на победу Гауфф коэффициент 1,03.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024