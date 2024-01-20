Синнер — Хачанов: прогноз на матч Australian Open 2024

В четвертом круге мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису болельщиков ждет очень интересный поединок, в котором встретятся четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер и российский теннисист Карен Хачанов. Матч состоится 21 января на стадионе Margaret Court Arena, начало не ранее 08:00 по московскому времени.

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Australian Open: Янник Синнер — Карен Хачанов прямая трансляция матча 21.01.2024

Янник Синнер

Об итальянце говорили уже давно и много. Он был в числе тех самых подающих большие надежды наряду с Карлосом Алькарасом, Хольгером Руне и некоторыми другими представителями нового поколения в мужском теннисе. Но если Алькарасу удалось раскрыться чуть раньше, не его счету уже есть победы на турнирах Большого шлема, то итальянец пока еще не достиг подобного уровня. За последние несколько лет он собрал все четвертьфиналы турниров Большого шлема, в прошлом сезоне впервые дошел до полуфинала на Уимблдоне, но сделать еще один шаг вперед не удавалось. В прошлом году в Австралии он уступил в четвертом круге Стефаносу Циципасу. Вообще на его счету в карьере за несколько лет десять титулов на турнирах АТР.

Ситуация изменилась во второй половине прошлого года, когда Синнер выиграл три из этих десяти титулов, смог легко отобраться на итоговый турнир АТР и выиграл его, причем в финале ему противостоял Новак Джокович. Еще одно довольно болезненное поражение он нанес сербу на турнире Кубка Дэвиса. Количество титулов у Новака давно перешагнуло за первую сотню с учетом ТБШ, но вот побед в командных соревнованиях нет. Пока Янник просто уничтожает своих соперников в Мельбурне. В первом круге его соперником был довольно сильный теннисист Ботик ван де Зандшульп из Нидерландов и хоть немного смог навязать борьбу итальянцу, но все завершилась в трех сетах. Зато потом еще одному представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу и аргентинцу Себастьяну Баесу Синнер в общей сложности отдал лишь десять геймов

Карен Хачанов

Карен опытный теннисист и может обыграть любого представителя первой десятки, что не раз доказывал делом. Впрочем, и сам он не раз был в числе десяти ведущих теннисистов мира. Наивысшая его позиция в рейтинге восьмая была в июле 2019 года. Россиянин отлично провел конец 2022 года и начало 2023. Тогда он на двух подряд турнирах Большого шлема смог выйти в полуфинал, что является его лучшим достижением в карьере. Сначала на US Open, затем в прошлом году на Australian Open. Там он уступил Стефаносу Циципасу. На Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне Карен останавливался на стадии четвертьфиналов.

За карьеру у Хачанова не так много титулов на турнирах АТР и иногда создается впечатление, что своего потолка он достиг и прыгнуть выше головы уже не сможет. На этот раз свое выступление он начал с поединка против Даниэля Альтмайера из Германии. Матч выдался очень сложным, спортсмены сыграли четыре сета с двумя тай-брейками, но Карен смог пройти дальше и выйти на американца Александара Ковачевича. Тут традицию россиянин нарушать не стал и тоже отдал один сет своему визави. Наконец, в третьем круге Карену противостоял Томаш Махач из Чехии, который до этого выиграл у сильного американца Фрэнсиса Тиафу. Хачанову вновь пришлось проявлять характер, как и в первом матче четыре сета с двумя тай-брейками.

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Личные встречи

Соперники встречались три раза и все поединки провели на харде. Первый матч на Открытом чемпионате США выиграл Хачанов, но два других остались за Синнером. Причем ни одному, ни другому побеждать легко не удавалось.

28.03.2021. Янник Синнер 2 : 1 Карен Хачанов

16.02.2021. Янник Синнер 2 : 1 Карен Хачанов

01.09.2020. Янник Синнер 2 : 3 Карен Хачанов

Прогноз

Именно этот матч может стать лакмусовой бумажкой для обоих. Янник пока не встречался в Мельбурне с соперниками такого уровня, и если он выиграет легко, то можно будет рассуждать о его перспективах в качестве возможного победителя турнира. Понятно, что в этой части сетки есть Джокович, но мы помним, чем закончились последние два матча этих соперников. Матчи Синнера с Хачановым всегда были затяжными. В прошлом году Карен тоже в первую неделю проводил сложные поединки, но потом разгромил Йошихито Нишиоку. Другое дело, что Синнер далеко не Нишиока.

Большинство специалистов склоняются, что россиянин не сможет взять даже один сет у итальянца. Форма последнего сейчас настолько впечатляет, что поражение в четвертом круге станет сенсацией. В Карена остается только верить, поскольку букмекеры дают очень мало шансов. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 8,42, а успех Янника Синнера оценивается коэффициентом 1,07.

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