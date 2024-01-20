Australian Open: Янник Синнер — Карен Хачанов прямая трансляция матча 21.01.2024

Четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с россиянином Кареном Хачановым. Матч состоится 21 января, начало не ранее 08:00 по московскому времени.

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Синнер — Хачанов: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисисты выйдут на корт Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

За Янником Синнером сейчас пристально наблюдает весь теннисный мир. Все из-за его успехов в конце прошлого сезона, когда он смог выиграть сначала три подряд турнира АТР, затем победить на итоговом турнире, а еще и завоевать Кубок Дэвиса в составе своей национальной команды. Интриги добавило и то, что он дважды подряд смог выиграть у Новака Джоковича, и несмотря на то, что серб остается первой ракеткой мира, многие считают, что именно у итальянца больше шансов на победу в Австралии. Хотя ранее дальше четвертьфинала он на кортах Мельбурн-парка не проходил. Сейчас его игра тоже впечатляет. Все три своих поединка он выиграл в трех сетах, причем в двух последних у соперников вообще не было шансов. В общей сложности он отдал им десять геймов.

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У Карена Хачанова был такой же успешный период, но в конце позапрошлого сезона и в начале прошлого. Тогда он на двух турнирах Большого шлема подряд выходил в полуфиналы, сначала на Открытом чемпионате США, а потом на Australian Open. Пока эти достижения остаются самыми высокими в его карьере. Тем самым он продемонстрировал, что может играть и выигрывать у соперников, которые в рейтинге стоят выше его. Янник Синнер как раз из таких. Но сейчас спортсмены находятся в разной форме. Карену нужно продемонстрировать все свое мастерство, чтобы навязать борьбу сопернику. Если у Синнера проблем в первую неделю не возникало, то у Карена матчи получались довольно сложными, в каждом пришлось играть по четыре сета.

Вряд ли на Хачанове скажется усталось. Он проводил и не такие поединки, а потом выходил на новую игру и побеждал, но Синнер сейчас показывает теннис очень высокого уровня. Ранее соперники встречались трижды, две победы на счету итальянца. Сейчас букмекеры отдают ему большое преимущество. Winline предлагает на победу Янника коэффициент 1,07, коэффициент на победу Хачанова — 8,42.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024