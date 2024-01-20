Джокович — Маннарино: прогноз на матч Australian Open 2024

Новак Джокович идет за очередным титулом в Австралии и, в целом, на турнирах Большого шлема. В четвертом круге ему будет противостоять французский теннисист Адриан Маннарино. Матч состоится 21 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

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Australian Open: Новак Джокович — Адриан Маннарино прямая трансляция матча 21.01.2024

Новак Джокович

У Новака Джоковича баснословные рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема из них десять раз он побеждал на Открытом чемпионате Австралии. Масса побед на турнирах АТР. Наверняка многие мечтают, чтобы он уже закончил и дал возможность побеждать молодым. Его вместе с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем считают «убийцами» нескольких поколений теннисистов. Они практически ничего не дали выиграть свои ровесникам, без побед остается поколение Медведева-Циципаса-Зверева, да и молодежь только в лице Карлоса Алькараса составляет конкуренцию на мэйджорах. Сейчас Джокович равномерно распределяет свои силы по турнирам.

В прошлом сезоне он участвовал только в мэйджорах и некоторых мастерсах, тем не менее этого ему хватило, чтобы в очередной раз закончить год первой ракеткой мира. Но чтобы остаться на завоеванных позициях, нужно брать очередной титул. В последние годы Новак не всегда начинает уверенно. Возникли у него трудности в первом матче против хорвата Дино Прижмича и во втором против австралийца Алексея Попырина. В обоих пришлось играть по четыре сета, и серб проиграл в них геймов больше, чем за весь турнир 2023 года в целом. Болельщики стали беспокоиться, ведь дальше соперники сложнее. Но у аргентинца Томаса Мартина Этчеверри Новак выиграл уже в трех сетах с одним тай-брейком.

Адриан Маннарино

Чем дальше, тем реже Джоковичу удается играть против своих ровесников, их остается в туре с каждым годом все меньше. Адриану Маннарино 35 лет, и он всего на год младше Новака. Причем сейчас он явно переживает вторую молодость. Ранее Адриан нигде особо не проявлял себя, был обыкновенным средним теннисистом, коих десятки. В туре он выступает давно, но дальше четвертого раунда на турнирах Большого шлема никогда не проходил. Любит и умеет выступать на травяном покрытии. Трижды проходил во вторую неделю на Уимблдоне и один раз в 2022 году делал это в Австралии, и вот теперь точно такой же успех в Мельбурне. Прошлый сезон вышел самым удачным в карьере француза, он набрал большое количество очков и впервые вошел в двадцатку сильнейших теннисистов.

В прошлом сезоне Маннарино выиграл три титула на турнирах АТР и пошутил, что помогло ему в этом употребление текилы. Вряд ли популярность этого напитка у теннисистов сразу вырастет, но результаты впечатляют. Для выхода в финал Адриану пришлось сыграть уже пятнадцать сетов, то есть три пятисетовых поединка. Причем в первом круге он сыграл против соперника значительно старше себя — Стэном Вавринкой из Швейцарии. Затем ему противостоял испанец Хауме Муньяр. Но наиболее сложным соперником стал молодой американец Бен Шелтон. Те же пять сетов с двумя тай-брейками, и француз — соперник Новака Джоковича.

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Личные встречи

Ранее теннисисты встречались друг с другом четырежды, причем три поединка прошли на траве и два из них на Уимблдоне. Маннарино ни разу не смог выиграть у Джоковича. Однако в последнем на сегодняшний день матче в Цинциннати на харде взял у серба единственный сет.

15.08.2018. Новак Джокович 2 : 1 Адриан Маннарино

22.06.2018. Новак Джокович 2 : 0 Адриан Маннарино

11.07.2017. Новак Джокович 3 : 0 Адриан Маннарино

29.06.2016. Новак Джокович 3 : 0 Адриан Маннарино

Прогноз

Новак Джокович очевидный фаворит поединка, к тому же текила текилой, но три пятисетовых поединка должны сказаться на действиях Маннарино. Французу нельзя затягивать этот матч, хотя первым номером наверняка будет действовать не он, и все условия будет диктовать первая ракетка мира. Статистика тоже не в пользу Адриана. Семь из восьми предыдущих матчей с соперниками из первой мировой пятерки он проиграл всухую, так что взять хотя бы один сет у Новака уже будет хорошим достижением.

Впрочем, букмекеры считают, что шансов у Маннарино нет вовсе. На Джоковича можно не ставить. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,01, а выигрыш Адриана Маннарино оценивается коэффициентом 15,13. Вероятность четырех сетов тоже очень мала. Джокович с каждым матчем играет все лучше, а француз провел на кортах Мельбурн-парка уже без малого двенадцать часов.

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