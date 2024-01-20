Australian Open: Новак Джокович — Адриан Маннарино прямая трансляция матча 21.01.2024

Первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с французом Адрианом Маннарино. Матч состоится 21 января, начало не ранее 05:30 по московскому времени.

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Джокович — Маннарино: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперники будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Новак Джокович продолжает свою впечатляющую победную серию на кортах Мельбурн-парка, которая могла быть еще больше, если бы ему дали визу в 2022 году. Но десять титулов в Австралии в любом случае говорят сами за себя, и теперь весь теннисный мир наблюдает, случится ли одиннадцатый. Игру Новака разбирают под микроскопом, к тому же он дал повод для беспокойства своим болельщикам в первых двух матчах против хорвата Дино Прижмича и австралийца Алексея Попырина. Дино только-только начинает делать первые шаги во взрослом теннисе, но смог взять у мэтра сет. То же самое сделал Попырин, к тому же имея возможность повести по партиям 2 : 0. Но уже третий матч против аргентинца Томаса Мартина Эчеверри показал, что все у серба идет по плану — победа в трех сетах.

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За французского теннисиста Адриана Маннарино можно только порадоваться. Ранее он не хватал звезд с неба, в 35 лет взял и выдал лучший сезон в карьере. В 2023 году он выиграл три турнира АТР и впервые закончил год в двадцатке сильнейших теннисистов мира. Сейчас у него первая позиция, он первая ракетка Франции и опережает Уго Эмбера, который на десять лет моложе. На этот раз Маннарино в Мельбурне повторил свой успех двухлетней давности, тогда он тоже вышел в четвертый круг турнира. Причем, как повторил! Во всех трех матчах ему пришлось играть пятисетовые поединки. В целом он провел около двенадцати часов на корте, и вопрос в том, остались ли у него силы на матч с первой ракеткой мира.

Ранее соперники встречались четыре раза, причем последний поединок состоялся относительно давно в 2018 году в Цинциннати серб выиграл по сетам 2 – 1. Причем, матч проходил на харде. Три первых встречи теннисисты играли на траве, во всех случаях побеждал Джокович. Букмекеры полностью на стороне первой ракетки мира. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,01, коэффициент на победу Тэйлора — 15,13.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024