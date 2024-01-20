Фриц — Циципас: прогноз на матч Australian Open 2024

Выход во вторую неделю турнира Большого шлема это всегда достижение, наступает решающая стадия. За выход в восьмерку сильнейших мужской одиночной сетки Australian Open 2024 американский теннисист Тэйлор Фриц встретится с седьмой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Матч состоится 21 января на John Cain Arena, начало не ранее 05:30 по московскому времени.

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Australian Open: Тэйлор Фриц — Стефанос Циципас прямая трансляция матча 21.01.2024

Тэйлор Фриц

Удивительное дело, но к началу сезона в первой десятке мужского рейтинга нет ни одного американского теннисиста. Первой ракеткой США на данный момент является как раз Тэйлор Фриц, но он лишь 12-я ракетка мира. Вполне возможно, ситуация после Открытого чемпионата Австралии изменится, ведь Тэйлор еще год назад занимал пятую позицию, хотя на Australian Open выступил неудачно, проиграв уже во втором матче. Если говорить в целом о взаимоотношениях Фрица с турнирами Большого шлема, то тут особых прорывов нет. Лучшим достижением является выход в четвертьфинал Уимблдона и US Open. В Австралии он в 2022 году выходил в четвертый круг, и вот сейчас второй раз будет играть на этой стадии. Всего на его счету шесть побед на турнирах АТР.

Выход в четвертый круг американцу дался непросто. В первом матче он играл с аргентинцем Факундо Диасом Акостой. У аргентинцев в последнее время появляется много амбициозных теннисистов. Факундо Диас один из таких, и он решил сразу заявить о себе. Фрицу пришлось играть все пять сетов, чтобы одержать победу. Затем на контрасте очень легко удалось пройти француза Юго Гастона, причем первый сет для него и вовсе закончился баранкой. Третьим соперником был Фабиан Марожан из Венгрии, который резво начал, выиграл первый сет, но затем не нашел никаких аргументов. Тэйлор Фриц уверенно забрал все три партии, отдав сопернику всего восемь геймов.

Стефанос Циципас

Греческий теннисист мог стать тем, кто остановит Новака Джоковича на пути к десятой победе на Открытом чемпионате Австралии в прошлом году, но уступил в трех партиях, в двух из них на тай-брейке. Второй раз Стефанос смог пройти в финал турнира Большого шлема, и второй раз его ждало разочарование. Три года назад то же самое случилось в финале Roland Garros, правда там разочарование было еще большим. Циципас выигрывал у серба в финале с преимуществом в два сета, но потом все упустил. Есть риск вообще остаться без побед на турнирах Большого шлема в карьере. С Уимблдоном и US Open пока и вовсе не складывается. Во второй половине сезона игра идет на спад.

Вообще на счету Стефаноса десять титулов на турнирах АТР, он уже несколько лет не покидает первую десятку мирового рейтинга, но для крупного успеха на мэйджоре все время не хватает когда сил, когда терпения. когда психологической устойчивости. Сезон он начал с выступления в составе сборной на United Cup, выиграл один матч на групповом этапе, проиграл в четвертьфинале Александру Звереву и начал готовиться к Australian Open. В первом круге бельгиец Зизу Бергс взял у него первый сет, но дальше греческий теннисист нащупал свою игру и легко выиграл поединок. Во второму круге Циципас выиграл у хозяина корта Джордана Томпсона тоже в четырех сетах, но это уже были совершенно другие партии. Игру пришлось вытягивать и выигрывать два тай-брейка. С французом Люкой Ван Ашем в предыдущей игре все получилось просто, победа 6 : 3, 6 : 0, 6 : 4.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Начиная с 2019 года соперники встречались четырежды. Первые три поединка выиграл Стефанос, причем в 2022 году здесь же в Австралии, также в четвертом круге и в пяти сетах. Но в прошлом сезоне на грунте в Монте-Карло впервые выиграл Фриц. Представляем результаты всех матчей по сетам

14.04.2023. Тэйлор Фриц 2 : 0 Стефанос Циципас

24.01.2022. Тэйлор Фриц 2 : 3 Стефанос Циципас

30.10.2019. Тэйлор Фриц 0 : 2 Стефанос Циципас

20.09.2019. Тэйлор Фриц 0 : 2 Стефанос Циципас

Прогноз

Стефанос Циципас выиграл на кортах Мельбурн-парка 19 последних матчей из 22 и проигрывал тут только Новаку Джоковичу и Даниилу Медведеву, так что по теории вероятности грек не должен проиграть и на этот раз. Однако желание взять реванш за поражение двухлетней давности у Тэйлора очень велико. Соперники идут практически одинаково по сетке. Начинали тяжело, но последние матчи выиграли без труда, сил сохранили предостаточно, так что должны продемонстрировать все свое мастерство. Статистика Тэйлора тоже неплохая, он выиграл семь своих последних поединков из восьми на турнирах Большого шлема.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Стефаносу Циципасу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,75, успех Тэйлора Фрица оценивается коэффициентом 2,09. Одно можно сказать точно, матч вряд ли закончится победой одного из теннисистов в трех сетах. Наверняка мы увидим борьбу и тай-брейки, поэтому нужно ставить на тотал больше по геймам.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024