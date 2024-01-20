Australian Open: Тэйлор Фриц — Стефанос Циципас прямая трансляция матча 21.01.2024

Американский теннисист Тэйлор Фриц в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с седьмой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Встреча состоится 21 января, начало не ранее 05:30 по московскому времени.

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Фриц — Циципас: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсмены проведут свой поединок на корте John Cain Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Многие болельщики помнят турнир 2022 года, когда эти же теннисисты встречались в четвертом круге, и Стефанос Циципас выиграл тот матч в пяти сетах. Тэйлор Фриц тот поединок точно не может забыть, ведь у него была тогда возможность впервые в карьере выйти в четвертьфинал Australian Open. Попытка была и в прошлом сезоне, но там он выбыл уже после второго матча. Сейчас наверняка есть желание взять реванш у своего соперника. Пока Фриц дальше четвертьфинала на турнирах Большого шлема не проходил. На этот раз самым сложным для него оказался поединок первого круга против аргентинца Факундо Диаса Акосты. Дело дошло до пятого сета, в котором сказался опыт и мастерство Фрица. В последующих матчах было гораздо проще.

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Свой трудный матч провел на этом турнире и Стефанос Циципас. Во втором круге ему противостоял австралиец Джордан Томпсон. Греческий теннисист уступил в первой партии, во второй долгое время все было на волоске, но на тай-брейке Циципас выиграл. Томпсон не бросил играть, в четвертой партии вновь случился тай-брейк, и вновь в пользу Стефаноса. Циципас выступает увереннее нежели Фриц. У него в карьере есть два финала турниров Большого шлема. В 2021 году он играл в решающем поединке на Roland Garros, а в прошлом году здесь же в Мельбурн-парке. Оба раза обидчиком становился Новак Джокович. На этот раз теннисисты могут встретиться уже в четвертьфинале.

Помимо матча двухлетней давности на Открытом чемпионате Австралии Фриц и Циципас встречались трижды. В первых поединках верх брал грек. Единственная победа Фрицу удалась в прошлом сезоне на грунтовом сезоне в Монте-Карло. Букмекеры отдают небольшое преимущество Стефаносу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,74, коэффициент на победу Тэйлора — 2,11.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024