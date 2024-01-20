Медведев о том, как изменился за последние годы: «Я стал более зрелым, понял, насколько важна жизнь вне корта: сон, питание, процедуры, все эти мелочи»

Теги Новак Джокович Кубок Дэвиса ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев оценил, как он изменился за последние семь лет.

На пресс-конференции ему показали фото с матча Кубка Дэвиса-2017 против Сербии и попросили рассказать, как он изменился с тех пор.

Тогда Медведев взял первый сет у Новака Джоковича, но не смог доиграть встречу (6:3, 4:6, 1:6, 0:1, отказ).

«Мне кажется, я стал более зрелым. Тогда я серьезно относился к теннису, когда выходил на корт, но, скажем, не на 100%, а на 90% или около того. Я уже был в топ-100 и доставил Новаку проблем. Я отдал все силы, начались судороги. Три часа после матча я не мог двигаться, это было невероятно. Если честно, вся поездка была невероятной. Приятно осознавать, что уже тогда я мог заставить Новака помучиться на корте.

Кроме того, судороги начались из-за того, что я не уделял должного внимания еде. В принципе, я мог есть фастфуд перед матчем. В тот момент я думал, что это не так важно и не имеет значения. Главное – это форхенд и бэкхенд.

Постепенно я понял, насколько важна жизнь вне корта. Сон, питание, процедуры, все эти мелочи, детали. Так устроена моя жизнь. Многие вокруг меня могут говорить: «Мы думаем, что вот так правильно». А я отвечу: «Хорошо, я вас понял, но пока я сам не решу это сделать, ничего не получится». Возможно, так у многих людей. Но, по крайней мере, у меня так.

Как я уже говорил, я многое изменил в прошлом месяце. Многие в моем окружении говорили об этом и раньше. Теперь я могу сказать, что хочу измениться еще больше».

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14 комментариев
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Слушать или читать интервью Медведева - отдельный кайф. Мне кажется, в туре нет больше игрока, который был бы настолько искреннен, когда говорит о себе. Ну, и язык у него здорово подвешен, он мог бы стать после окончания спортивной карьеры офигенным комментатором. Но вряд ли ему это интересно.
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+12
Скоро с деревьями начнет обниматься))
+8
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+8
Ответ murzzzzzilka
Слушать или читать интервью Медведева - отдельный кайф. Мне кажется, в туре нет больше игрока, который был бы настолько искреннен, когда говорит о себе. Ну, и язык у него здорово подвешен, он мог бы стать после окончания спортивной карьеры офигенным комментатором. Но вряд ли ему это интересно.
Смотря сколько платят тем же Виландеру, Хенмену или Макинрою. Кирьоса заманили, опять же, а я сомневаюсь, что он пошёл туда просто за новым опытом, он очень любит деньги. Поэтому когда карьера закончится и банковский счет Медведева перестанет постоянно пополняться, я вполне допускаю, что он может поработать комментатором, если его работу достойно оплатят. Вот тренером я его вообще не вижу, разве что он детей своих будет тренировать. А вот поговорить о теннисе за хорошие деньги - почему бы и нет, учитывая как ему это легко дается)
+6
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+5
Мучать Новака ему приятно? это для тех, кто на двух стульях
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+1
Ответ Kironbet
Я про то, сколько у него побед на шлемах вне контекста с Новаком? Была разок возможность с Надалем, да и то опять на фоне отстранения Джоковича… и тот не смог затащить…🤷‍♀️.
Да, с Надалем оплошал.
+1
0
+1
Ответ Kironbet
>Приятно осознавать, что уже тогда я мог заставить Новака помучиться на корте. Не зря все-таки Нетфликс тонко уловили эту суть Медведева и вытащили образ «злодея» в серии… Уже который раз он говорит подобное. Так и останется навсегда только в контексте тени Новака, с тем отданным шлемом…. Своей истории не написал, только натоптал в карьере Величайшего спортсмена…
Я 👏👏👏 стоя! Действительно просто наследил
+1
0
+1
Ответ murzzzzzilka
Слушать или читать интервью Медведева - отдельный кайф. Мне кажется, в туре нет больше игрока, который был бы настолько искреннен, когда говорит о себе. Ну, и язык у него здорово подвешен, он мог бы стать после окончания спортивной карьеры офигенным комментатором. Но вряд ли ему это интересно.
никогда не знаешь, что будет завтра
0
0
0
Ответ Kironbet
>Приятно осознавать, что уже тогда я мог заставить Новака помучиться на корте. Не зря все-таки Нетфликс тонко уловили эту суть Медведева и вытащили образ «злодея» в серии… Уже который раз он говорит подобное. Так и останется навсегда только в контексте тени Новака, с тем отданным шлемом…. Своей истории не написал, только натоптал в карьере Величайшего спортсмена…
Новая с барского плеча отдал Дане юс опен, который для него был самый значимый в карьере?) Не смешите, Даня там по праву выиграл, это наверное самое болезненное поражение Новака за всю карьеру. Хуже будет, если он выиграет в этом году всё, и олимпиаду, но опять проиграет юс опен
+3
-3
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Ответ Kironbet
>Приятно осознавать, что уже тогда я мог заставить Новака помучиться на корте. Не зря все-таки Нетфликс тонко уловили эту суть Медведева и вытащили образ «злодея» в серии… Уже который раз он говорит подобное. Так и останется навсегда только в контексте тени Новака, с тем отданным шлемом…. Своей истории не написал, только натоптал в карьере Величайшего спортсмена…
/ Так и останется навсегда только в контексте тени Новака, с тем отданным шлемом…. Своей истории не написал, только натоптал в карьере Величайшего спортсмена…/

Помешал Императору оформить Календарный - вошёл в историю. Разве не так?
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Ответ Радость Ди Мария
/ Так и останется навсегда только в контексте тени Новака, с тем отданным шлемом…. Своей истории не написал, только натоптал в карьере Величайшего спортсмена…/ Помешал Императору оформить Календарный - вошёл в историю. Разве не так?
Я про то, сколько у него побед на шлемах вне контекста с Новаком? Была разок возможность с Надалем, да и то опять на фоне отстранения Джоковича… и тот не смог затащить…🤷‍♀️.
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