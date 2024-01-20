Медведев о том, как изменился за последние годы: «Я стал более зрелым, понял, насколько важна жизнь вне корта: сон, питание, процедуры, все эти мелочи»

Даниил Медведев оценил, как он изменился за последние семь лет.

На пресс-конференции ему показали фото с матча Кубка Дэвиса-2017 против Сербии и попросили рассказать, как он изменился с тех пор.

Тогда Медведев взял первый сет у Новака Джоковича, но не смог доиграть встречу (6:3, 4:6, 1:6, 0:1, отказ).

«Мне кажется, я стал более зрелым. Тогда я серьезно относился к теннису, когда выходил на корт, но, скажем, не на 100%, а на 90% или около того. Я уже был в топ-100 и доставил Новаку проблем. Я отдал все силы, начались судороги. Три часа после матча я не мог двигаться, это было невероятно. Если честно, вся поездка была невероятной. Приятно осознавать, что уже тогда я мог заставить Новака помучиться на корте.

Кроме того, судороги начались из-за того, что я не уделял должного внимания еде. В принципе, я мог есть фастфуд перед матчем. В тот момент я думал, что это не так важно и не имеет значения. Главное – это форхенд и бэкхенд.

Постепенно я понял, насколько важна жизнь вне корта. Сон, питание, процедуры, все эти мелочи, детали. Так устроена моя жизнь. Многие вокруг меня могут говорить: «Мы думаем, что вот так правильно». А я отвечу: «Хорошо, я вас понял, но пока я сам не решу это сделать, ничего не получится». Возможно, так у многих людей. Но, по крайней мере, у меня так.

Как я уже говорил, я многое изменил в прошлом месяце. Многие в моем окружении говорили об этом и раньше. Теперь я могу сказать, что хочу измениться еще больше».

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