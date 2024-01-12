Медведев о том, каким его показали в сериале Netflix: «Я не смотрел и, наверное, не буду – потому что расстроюсь»

Даниил Медведев рассказал об участии в съемках сериала Break Point.

В описании четвертой серии говорится: «После ужасной травмы, полученной на «Ролан Гаррос»-2022, Александр Зверев пытается вернуться и сталкивается с грозным соперником в лице Даниила Медведева». Медведев показан в эпизоде как антагонист. Напомним, после поражения от россиянина в Монте-Карло Зверев назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире».

В сериале есть сцена, где Зверев смотрит, как Медведев проигрывает на старте «Ролан Гаррос»-2023: немец аплодирует и говорит о карме.

– Сегодня утром я посмотрел серию сериала Break Point с вашим участием. Мне интересно узнать, понравилось ли вам, каким вас показали?

– Что я могу сказать? Знаете, я даже ждал такой вопрос, я много думал обо всем этом, пока был в отпуске. Мне показалось, что пора в жизни что-то изменить. Меня внезапно осенило, что я хочу заниматься более важными для себя вещами и меньше думать о незначительных – о залипании в телефоне, игре в PlayStation. Я все еще делаю и то, и другое, просто уделяю этому меньше свободного времени.

Я больше думаю о своем теннисе, о том, каким человеком хочу быть, о своей физической форме. Все еще случаются дни, когда я ложусь спать в два часа ночи. На следующее утро бывает тяжеловато, но ничего страшного. Я стараюсь, чтобы таких дней было меньше.

На корте будет точно так же. Я хочу попытаться измениться, заблокировать весь шум извне и концентрироваться на себе – но при этом не ломать себя и оставаться честным. Я думаю, это очень важно. Чем больше ты концентрируешься на внешнем мире и других людях и их мнении о тебе, тем меньше внимания ты уделяешь себе. Думаю, в таком случае ты можешь устать и расстраиваться по разным поводам.

Я не смотрел эту серию, но в разных местах видел нарезки. Я сижу в соцсетях. Я не смотрел и, наверное, не буду – потому что расстроюсь (смех).

Я немного слышал. Мне нечего сказать. Таков Netfix – там всегда что-то преувеличивают, всегда все горячо или холодно, нейтрального не существует. Люди вокруг меня, люди в раздевалке знают, каким я бываю на корте и вне его. И у меня хорошие отношения практически со всеми в туре.

Мне особо нечего добавить, потому что сериал – это не реальная жизнь.

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