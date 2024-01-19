Швентек — Носкова: прогноз на матч Australian Open 2024

Теги Australian Open Ига Швентек Линда Носкова Теннис

Игра первой ракетки мира на Открытом чемпионате Австралии пока не впечатляет. Случайность ли это, должен показать ее матч против чешской теннисистки Линды Носковой в рамках третьего круга. Поединок состоится 20 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Australian Open: Ига Швентек — Линда Носкова прямая трансляция матча 20.01.2024

Ига Швентек

 

В прошлом сезоне в некоторые моменты польская теннисистка была совершенно не похожа на себя и в результате проигрывала турниры. Безусловно, сказывалось огромное давление, ведь накануне прошлого сезона Ига набрала в два раза больше очков в рейтинге, чем ближайшая преследовательница. В 21-22 года каждый раз выходить и доказывать, что ты лучшая очень тяжело. Отсюда и пошли поражения, а после Australian Open перехватила инициативу Арина Соболенко. Но «вылечил» любимый Roland Garros, который полька выиграла в третий раз, а потом удалось выйти в четвертьфинал Уимблдона, пока это ее самое большое достижение на травяном мэйджоре.

В результате Швентек к концу сезона вкупе с неудачами Соболенко вернула утраченные позиции и вновь стала первой ракеткой мира. Тут еще было удачное выступление в составе сборной Польши на United Cup. Пусть команда и проиграла в финале сборной Германии, зато Ига была признана лучшим игроком турнира. В первом круге ей сразу досталась серьезная соперница София Кенин из США. В первом сете пришлось играть тай-брейк, но второй Швентек выиграла без проблем. Далее был поединок против еще одной американки Даниэль Коллинс, в одном сете пришлось уступить и заставить поклонников понервничать. Но в целом пока Ига справляется с задачей.

Линда Носкова

 

Чешская теннисистка по большому счету делает только первые шаги в теннисе. Ей 19 лет. В прошлом сезоне она смогла подняться до 40-й позиции в мировом рейтинге, но к концу года опустилась в конец пятого десятка. Побеждала она пока на челленджерах, но делала это шесть раз. В турнирах Большого шлема Линда начала участвовать в 2022 году, пройдя квалификацию на Roland Garros и Открытом чемпионате США, однако в первом случае она проиграла Эмме Радукану из Великобритании, а во втором своей соотечественнице Мари Бузковой. В 2023 году Носковой удалось на этих турнирах выйти во второй круг, кроме того она попала в основную сетку Уимблдона.

До сих пор в ее карьере не было участия в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, но теперь выходит так, что она не только впервые играет в Мельбурне, но и впервые в карьере смогла выйти в третий круг, и таких сюрпризов на этом турнире уже немало. Интересно, что в первом матче ей предстояло вновь сыграть с Мари Бузковой, и если полтора года назад Линда уступила в трех сетах, то на этот раз выиграла в двух. Затем жребий свел чешскую теннисистку с обладательницей уайлд-кард американкой Маккартни Кесслер. На этот раз Линде пришлось сложнее. Первый сет она выиграла, но во втором смогла взять только один гейм. Тем не менее в третьей партии Носкова переломила ход матча.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

 

Ига и Линда уже успели сыграть между собой на одном из турниров. Случилось это в 2023 года в Польше на харде, где Швентек, конечно, не могла проиграть.

  • 29.07.2023. Ига Швентек 2 : 0 Линда Носкова

Прогноз

 

Обе соперницы Иги Швентек смогли навязать ей борьбу, но ей всегда приходится сложно против теннисисток с агрессивной манерой ведения игры, многоатакующих. Линда тоже любит и умеет атаковать, прогрессирует в последнее время, на ее счету есть победы над сильными теннисистками, правда, с соперницами из первой десятки рейтинга из всего три в десяти поединках. Швентек, в свою очередь, идет с серией из 18 выигранных матчей подряд. Если Носкова сумеет навязать борьбу, то вполне возможно нас ожидают три сета.

Первая ракетка мира в матче с любым соперником будет считаться фаворитом пары. Так и в нашем случае. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,03. Веры в Линду Носкову совсем мало, коэффициент на ее победу 11,97. Кажется, какие могут быть ставки, но есть предложение сделать выбор в пользу тотала больше по геймам 18, тут хороший коэффициент — 1,99. Линда должна зацепиться за этот матч.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий