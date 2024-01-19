Швентек — Носкова: прогноз на матч Australian Open 2024

Игра первой ракетки мира на Открытом чемпионате Австралии пока не впечатляет. Случайность ли это, должен показать ее матч против чешской теннисистки Линды Носковой в рамках третьего круга. Поединок состоится 20 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Australian Open: Ига Швентек — Линда Носкова прямая трансляция матча 20.01.2024

Ига Швентек

В прошлом сезоне в некоторые моменты польская теннисистка была совершенно не похожа на себя и в результате проигрывала турниры. Безусловно, сказывалось огромное давление, ведь накануне прошлого сезона Ига набрала в два раза больше очков в рейтинге, чем ближайшая преследовательница. В 21-22 года каждый раз выходить и доказывать, что ты лучшая очень тяжело. Отсюда и пошли поражения, а после Australian Open перехватила инициативу Арина Соболенко. Но «вылечил» любимый Roland Garros, который полька выиграла в третий раз, а потом удалось выйти в четвертьфинал Уимблдона, пока это ее самое большое достижение на травяном мэйджоре.

В результате Швентек к концу сезона вкупе с неудачами Соболенко вернула утраченные позиции и вновь стала первой ракеткой мира. Тут еще было удачное выступление в составе сборной Польши на United Cup. Пусть команда и проиграла в финале сборной Германии, зато Ига была признана лучшим игроком турнира. В первом круге ей сразу досталась серьезная соперница София Кенин из США. В первом сете пришлось играть тай-брейк, но второй Швентек выиграла без проблем. Далее был поединок против еще одной американки Даниэль Коллинс, в одном сете пришлось уступить и заставить поклонников понервничать. Но в целом пока Ига справляется с задачей.

Линда Носкова

Чешская теннисистка по большому счету делает только первые шаги в теннисе. Ей 19 лет. В прошлом сезоне она смогла подняться до 40-й позиции в мировом рейтинге, но к концу года опустилась в конец пятого десятка. Побеждала она пока на челленджерах, но делала это шесть раз. В турнирах Большого шлема Линда начала участвовать в 2022 году, пройдя квалификацию на Roland Garros и Открытом чемпионате США, однако в первом случае она проиграла Эмме Радукану из Великобритании, а во втором своей соотечественнице Мари Бузковой. В 2023 году Носковой удалось на этих турнирах выйти во второй круг, кроме того она попала в основную сетку Уимблдона.

До сих пор в ее карьере не было участия в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, но теперь выходит так, что она не только впервые играет в Мельбурне, но и впервые в карьере смогла выйти в третий круг, и таких сюрпризов на этом турнире уже немало. Интересно, что в первом матче ей предстояло вновь сыграть с Мари Бузковой, и если полтора года назад Линда уступила в трех сетах, то на этот раз выиграла в двух. Затем жребий свел чешскую теннисистку с обладательницей уайлд-кард американкой Маккартни Кесслер. На этот раз Линде пришлось сложнее. Первый сет она выиграла, но во втором смогла взять только один гейм. Тем не менее в третьей партии Носкова переломила ход матча.

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Личные встречи

Ига и Линда уже успели сыграть между собой на одном из турниров. Случилось это в 2023 года в Польше на харде, где Швентек, конечно, не могла проиграть.

29.07.2023. Ига Швентек 2 : 0 Линда Носкова

Прогноз

Обе соперницы Иги Швентек смогли навязать ей борьбу, но ей всегда приходится сложно против теннисисток с агрессивной манерой ведения игры, многоатакующих. Линда тоже любит и умеет атаковать, прогрессирует в последнее время, на ее счету есть победы над сильными теннисистками, правда, с соперницами из первой десятки рейтинга из всего три в десяти поединках. Швентек, в свою очередь, идет с серией из 18 выигранных матчей подряд. Если Носкова сумеет навязать борьбу, то вполне возможно нас ожидают три сета.

Первая ракетка мира в матче с любым соперником будет считаться фаворитом пары. Так и в нашем случае. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,03. Веры в Линду Носкову совсем мало, коэффициент на ее победу 11,97. Кажется, какие могут быть ставки, но есть предложение сделать выбор в пользу тотала больше по геймам 18, тут хороший коэффициент — 1,99. Линда должна зацепиться за этот матч.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024