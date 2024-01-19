Australian Open: Ига Швентек — Линда Носкова прямая трансляция матча 20.01.2024
На Открытом чемпионате Австралии по теннису в третьем круге женского одиночного турнира первая ракетка мира Ига Швентек будет играть с многообещающей теннисисткой из Чехии Линдой Носковой. Матч состоится 20 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.
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Швентек — Носкова: прогноз на матч Australian Open 2024
Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
Ига Швентек оправилась от игровых и психологических проблем первой половины прошлого сезона, когда от нее ждали победы на Открытом чемпионате Австралии, но она уступила в четвертом круге Елене Рыбакиной, а после потеряла первую позицию рейтинга. При этом мастерство никуда не ушло. Уже летом можно было наблюдать ее очередной триумф на Roland Garros, в новогодние праздники она вместе со сборной Польши заняла второе место на United Cup, была признана MVP турнира и сейчас ее победная серия составляет 18 поединков подряд. Сможет ли она ее продлит, во многом зависит от предстоящей соперницы Линды Носковой. Пока Швентек приходится непросто, в первом круге ей пришлось в одном из сетов играть тай-брейк, а во втором уже три сета.
Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
Линда Носкова пока делает первые шаги во взрослом теннисе. Больших успехов у нее пока не было, но есть шесть побед на челленджерах. В основной сетке турниров Большого шлема чешка начала выступать в 2022 году, но дальше второго круга не проходила. В прошлом сезоне ей это удалось сделать на Открытом чемпионате Франции и US Open. Сейчас она впервые участвует на Australian Open, и уже добилась своего лучшего результата как в Мельбурне, так и вообще на мэйджорах. Первые два матча показали, что Линда находится в хорошей форме. В первом круге она обыграла свою соотечественницу Мари Бузкову, а во втором оказалась сильнее американки Маккартни Кесслер. Всего на турнире Носкова провела, так же как и Швентек, пять сетов.
Первый и единственный раз соперницы встретились в прошлом году на турнире в Польше, где Ига выиграла очень легко со счетом 6 : 1, 6 : 4. На этот раз такого преимущества, скорее всего, не будет. Хотя букмекеры считают иначе. Winline предлагает на победу первой ракетки мира коэффициент 1,03, на победу Голубич коэффициент 11,97.
Расписание Australian Open 2024