Australian Open: Ига Швентек — Линда Носкова прямая трансляция матча 20.01.2024

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в третьем круге женского одиночного турнира первая ракетка мира Ига Швентек будет играть с многообещающей теннисисткой из Чехии Линдой Носковой. Матч состоится 20 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Швентек — Носкова: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Ига Швентек оправилась от игровых и психологических проблем первой половины прошлого сезона, когда от нее ждали победы на Открытом чемпионате Австралии, но она уступила в четвертом круге Елене Рыбакиной, а после потеряла первую позицию рейтинга. При этом мастерство никуда не ушло. Уже летом можно было наблюдать ее очередной триумф на Roland Garros, в новогодние праздники она вместе со сборной Польши заняла второе место на United Cup, была признана MVP турнира и сейчас ее победная серия составляет 18 поединков подряд. Сможет ли она ее продлит, во многом зависит от предстоящей соперницы Линды Носковой. Пока Швентек приходится непросто, в первом круге ей пришлось в одном из сетов играть тай-брейк, а во втором уже три сета.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Линда Носкова пока делает первые шаги во взрослом теннисе. Больших успехов у нее пока не было, но есть шесть побед на челленджерах. В основной сетке турниров Большого шлема чешка начала выступать в 2022 году, но дальше второго круга не проходила. В прошлом сезоне ей это удалось сделать на Открытом чемпионате Франции и US Open. Сейчас она впервые участвует на Australian Open, и уже добилась своего лучшего результата как в Мельбурне, так и вообще на мэйджорах. Первые два матча показали, что Линда находится в хорошей форме. В первом круге она обыграла свою соотечественницу Мари Бузкову, а во втором оказалась сильнее американки Маккартни Кесслер. Всего на турнире Носкова провела, так же как и Швентек, пять сетов.

Первый и единственный раз соперницы встретились в прошлом году на турнире в Польше, где Ига выиграла очень легко со счетом 6 : 1, 6 : 4. На этот раз такого преимущества, скорее всего, не будет. Хотя букмекеры считают иначе. Winline предлагает на победу первой ракетки мира коэффициент 1,03, на победу Голубич коэффициент 11,97.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024