Зверев — Микельсен: прогноз на матч Australian Open 2024

Немецкий теннисист шестая ракетка мира Александр Зверев в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису будет играть с открытием турнира американцем Алексом Микельсеном. Матч состоится 20 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 12:15 по московскому времени.

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Australian Open: Александр Зверев — Алекс Микельсен прямая трансляция матча 20.01.2024

Александр Зверев

Для Александра Зверева прошлогодний Australian Open стал первым турниром Большого шлема после травмы, полученной на Roland Garros. Тогда он смог преодолеть только первый круг, а во втором его выбил как раз американский теннисист Майкл Ммо, тоже на тот момент малоизвестный широкой публике. Однако затем был полуфинал Roland Garros. Именно там Александр сказал в одном из послематчевых интервью, что по–настоящему вернулся в тур. Так оно и получилось. По итогам года он вошел в десятку сильнейших и начал турнир в Мельбурне, находясь на шестой позиции рейтинга. В январских турнирах Зверев участия не принимал и стартовал сразу в первом круге.

Там ему достался соотечественник Доминик Кепфер, который тоже не хотел уступать, тем более такие матчи сильно мотивируют. Каждому важно обыграть первую ракетку своей страны. В первом сете Александр уступил, но затем выиграл в трех последующих с одним тай-брейком. Гораздо сложнее пришлось во втором круге. Предполагалось, что квалифаер Лукаш Кляйн из Словакии проблем доставить не сможет, но после трех сетов он вел 2 – 1. В четвертом все для Зверева висело на волоске, пришлось играть тай-брейк и выигрывать. Но и это не сломило словака, тот продолжал бороться за каждый мяч. Дело дошло до чемпионского тай-брейка, который немец выиграл со счетом 10 : 7.

Алекс Микельсен

Как это бывает в случае российских теннисисток, многие из которых каждый год успешно стартуют на турнирах Большого шлема, так и с американскими парнями. Все время появляются новые времена. Еще год назад об Алексе Микельсене мало кто знал, он играл сначала в юниорских турнирах, затем на челленджерах, где успеха не добивался. Услышать о нем могли на Открытом чемпионате США, который стал для него первым турниром Большого шлема в карьере. Удивил он уже там, когда выиграл в первом матче и дошел до второго круга. Дебют удался. Теперь он приехал на Australian Open и смог продвинутся еще дальше по турнирной сетке. Как бы не сложился его матч с фаворитом, добрых слов в свой адрес Алекс уже заслужил.

Редко кому удается за столь короткий промежуток времени ворваться в первую сотню, при этом парню 19 лет, и авторитетов для него не существует. В матче первого круга он встречался с обладателем уайлд-кард австралийцем Джеймсом Маккейбом. Тут американец сам был фаворитом. Первый сет он выиграл на тай-брейке, уступил во втором, но в двух последующих отдал сопернику только три гейма. Во втором раунде пришлось играть с куда более опытным Иржи Лехечкой из Чехии. На этот раз первый сет Микельсен проиграл, но перевернул игру и практически не оставил чеху шансов, в каждом из геймов делая по брейку. Алекс тот соперник, которого точно нужно опасаться любому теннисисту.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Ранее соперники друг с другом не пересекались ни на одном из турниров, предстоящий матч станет первым.

Прогноз

Можно понять Александра Зверева, который решил не принимать участия ни в одном из январских турниров, к тому же он играл на командном турнире на United Cup и вместе со сборной Германии смог завоевать титул. Нужна была небольшая пауза. Только время и конкретно матч с Микельсеном покажет, пошла ли она на пользу. После первых двух поединков Зверев пока не убеждает в своем превосходстве, в предыдущем матче в четвертом сете приходилось уходить от матчбола соперника. Микельсен же поймал кураж, для него сейчас не важно, кто играет на противоположной стороне корта. Американец вполне может стать автором маленькой сенсации.

Букмекерам до этих рассуждений особого дела нет. Winline предлагает на победу Александра Зверева коэффициент 1,15, победа Алекса оценивается коэффициентом 5,51. В чем можно быть уверенным точно, так это то, что матч будет продолжаться более трех сетов. К тому же три из четырех матчей на турнирах Большого шлема с участием Алекса Михельсена заканчивались с тоталом больше 36,5 геймов, поэтому стоит рассмотреть такую ставку, тут коэффициент на ТБ — 1,89.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024