Australian Open: Александр Зверев — Алекс Микельсен прямая трансляция матча 20.01.2024

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В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису болельщикам предстоит увидеть интересный поединок между шестой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и его молодым соперником из США Алексом Микельсеном. Матч состоится 20 января, начало не ранее 12:15 по московскому времени.

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Зверев — Микельсен: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисисты будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Александр Зверев в прошлом году смог вернуть утраченные ранее позиции и вновь вернулся в первую десятку мирового рейтинга. В середине 2022 года он был вторым, правда, за время его отсутствия из-за травмы в туре появилось много новых молодых и амбициозных теннисистов. В итоге поколение Зверева-Медведева-Циципаса может так и остаться практически ни с чем. Но сами они так не считают. В первом круге на кортах Мельбурн-парка Зверев обыграл своего соотечественника Доминика Кепфера в четырех сетах. Во втором поединке пришлось играть все пять сетов против Лукаша Кляйн из Словакии, причем в четвертом сете у словака был матчбол. Пока форма немецкого теннисиста далека от идеальной.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Алекс Микельсен вполне может стать автором сенсации. Впрочем за первые три круга их в турнире случилось только, что любая новая будет выглядеть обыденностью. В любом случае, судя по игре, американца, авторитетов для него не существует. Прошлогодний US Open стал для него первым турниром Большого шлема, и он сразу смог выйти во второй круг. Получается, дальше – больше. Теперь на Australian Open он играет уже в третьем круге. В первом матче его соперником был австралиец Джеймс Маккейб, для победы Микельсену пришлось играть четыре сета. То же самое было и во втором матче против Иржи Лехечки из Чехии. В течение прошлого года Алекс смог подняться в первую сотню мирового рейтинга и теперь продолжает улучшать результаты.

Ранее соперники друг с другом не играли. У многих болельщиков Александра Зверева опасения вызывает его нынешняя форма, поэтому матч против Микельсена очень важен. Если он вновь затянется, то немцу придется сложно. Хотя у букмекеров он фаворит. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,15, выигрыш канадца оценивается коэффициентом 5,51.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

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