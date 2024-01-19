Оже-Альяссим — Медведев: прогноз на матч Australian Open 2024

За выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев будет играть с канадским спортсменом Феликсом Оже-Альяссимом. Матч состоится 20 января в вечернюю сессию на корте Margaret Court Arena, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Australian Open: Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев прямая трансляция матча 20.01.2024

Феликс Оже-Альяссим

В определенный момент казалось, что Феликс Оже-Альяссим очень быстро войдет в элиту мирового тенниса и останется там надолго. У молодого канадца были великолепные успехи в сезоне 2021 и 2022 годов. Но затем его настиг спад, и в прошлом году он уже не показывал высоких результатов. В итоге если полтора года назад он занимал шестую строчку в мировом рейтинге АТР, то сейчас опустился в конец третьего десятка, и подниматься оттуда очень сложно. Раньше теннисисты опасались жребия играть с Феликсом, но теперь он не так страшен. За свою карьеру он выиграл пять титулов на турнирах АТР, а на мэйджорах его успехи остались в тех самых прошлых сехонах.

Высшее его достижение — выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2021 году. В Австралии два года назад он доходил до четвертьфинала. В прошлом сезоне играл в четвертом круге, но уступил чешскому теннисисту Ирижи Лехечке. Нынешний сезон канадец решил начать с турнира в Окленде, но уступил там в матче первого круга немцу Даниэлю Альтмайеру. В Мельбурне в первом раунде по жребию выпало играть с Домиником Тимом. Австриец когда-то тоже котировался очень высоко, но уже давно не может выйти на прежние позиции. Тем не менее встреча была очень упорной. Канадскому теннисисту понадобилось сыграть все пять сетов для победы. Более простым получился матч второго круга с квалифаем из Франции Уго Гренье, тут победа была одержана в четырех сетах.

Даниил Медведев

Запасайтесь валидолом. Впрочем болельщики Даниила давно знают, что без этого лекарственного препарата лучше к экрану телеприемника не садиться. В отличие от канадца Даниил решил не принимать участия в предсезонных турнирах и стартовал сразу в Мельбурне. Если на пик формы он планирует выйти ближе к концу второй недели Australian Open 2024, то это правильное решение. Соперником у россиянина в первом круге был малоизвестный француз Теренс Атман. Но он взял, да и выиграл у Даниила в первом сете. Все встревожились, но списали это на старт, привыкание к турниру и т.п. Все подтвердилось, дальше было легче, два сета Медведев забрал без проблем, а в третьем Атман и вовсе снялся с соревнований.

Но настоящая игра на нервах поклонников началась во втором круге в матче против финна Эмиля Руусувуори, у которого ранее Даниил всегда выигрывал без особых проблем. На этот раз они возникли, да еще какие. Опять мы увидели и услышали претензии к арбитру, недовольство публикой, перепадами температуры воздуха, мячами. Будто финн играл другими мячами и при другой температуре. В итоге матч закончился в четвертом часу утра, соперники сыграли все пять сетов, выжали из себя все силы, и теперь вопрос остались ли они на матч третьего круга. Медведев два года подряд играл в финале Australian Open и сейчас вновь стремится попасть туда. В прошлом году он проиграл в Мельбурне американцу Себастьяну Корде.

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Личные встречи

Соперники шесть раз пересекались друг с другом на теннисных турнирах, и во всех поединках побеждал Медведев. Единственный пятисетовик они сыграли как раз на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.

24.02.2023. Феликс Оже-Альяссим 0 : 2 Даниил Медведев

17.02.2023. Феликс Оже-Альяссим 0 : 2 Даниил Медведев

26.01.2022. Феликс Оже-Альяссим 2 : 3 Даниил Медведев

08.01.2022. Феликс Оже-Альяссим 0 : 2 Даниил Медведев

10.09.2021. Феликс Оже-Альяссим 1 : 2 Даниил Медведев

Прогноз

Вообще та встреча двухлетней давности на Открытом чемпионате Австралии стала тоже знаковой. Медведев тогда, так же как и во встрече с Руусувуори, проиграл Оже-Альяссиму первые два сета, а затем выиграл три партии подряд. Всего в карьере россиянина три таких матча. Сколько бы эксперты не рассуждали о сильных сторонах одного или другого теннисиста, все эти рассуждения чаще всего идут прахом, когда начинается игра. В 2022 году канадец представлял собой очень грозную силу, но разве Эмиля считали грозной силой перед матчем с Медведевым?

Статистика на стороне Даниила. Во-первых, Феликс проиграл пять из шести последних матчей с соперниками из первой пятерки мирового рейтинга. Во-вторых, Медведев в девяти из десяти предыдущих шлемах преодолевал барьер третьего круга. Осечка случилась только в прошлом году на Roland Garros. Даниилу важно найти свою игру и не отвлекаться на посторонние вещи. Другое дело, если они его мотивируют. Букмекеры отдают довольно большое преимущество россиянину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,17, успех Феликса Оже-Альяссима оценивается коэффициентом 5,09.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024