Australian Open: Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев прямая трансляция матча 20.01.2024

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису будет играть с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады. Матч состоится 20 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Оже-Альяссим — Медведев: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсмены встретятся на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию матча теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Феликсу Оже-Альяссиму только 23 года, он занимает 30-ю строчку в рейтинге АТР и если не знать подробности его предыдущей карьеры, то он может создать впечатление типичного середняка тура. Однако это далеко не так, на его счету шесть титулов на турнирах АТР. Он регулярный участник турниров Большого шлема, а на US Open в 2021 году доходил до полуфинала. В 2022 году сезон для канадца вышел и вовсе удачным, именно тогда он занимал шестую строчку рейтинга. Сейчас он стремится вернуть те позиции. Начало турнира для Феликса получилось сложным. Соперником в первом круге был австриец Доминик Тим, который тоже некогда котировался очень высоко. Оже-Альяссим выиграл матч в пяти сетах. Затем во втором круге справился с французом Уго Гренье в четырех партиях.

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Даниил Медведев стартовал с матча против другого французского теннисиста Теренса Атмана и уступил ему в первом сете, зато легко выиграл два последующих, а в четвертом Теренс не смог продолжать борьбу. В карьере Медведева ранее было два пятисетовых поединка, в которых ему приходилось отыгрываться после поражения в первых двух партиях. Теперь эта коллекция пополнилась матчем с финном Эмилем Руусувуори. Россиянин отдал первые два сета, и многие уже полагали, что и на этот раз Даниил не сможет забраться высоко по турнирной сетке, но Даниил перевернул игру, которая длилась более четырех часов и закончилась рано утром по времени Мельбурна. Вопрос в том, сколько сил осталось после такого марафона.

С Оже-Альяссимом Медведев играл в Австралии два года назад и провел как раз один из тех поединков, где пришлось отыгрываться со счета 0 : 2 по сетам. В целом соперники провели шесть матчей друг с другом, всегда они проходили на харде, и всегда побеждал Даниил. Букмекеры отдают ему преимущество и сейчас. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,17, выигрыш канадца оценивается коэффициентом 5,09.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024