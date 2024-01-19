Australian Open: Алена Остапенко — Виктория Азаренко прямая трансляция матча 20.01.2024

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису нас ждет повторение недавнего четвертьфинала турнира в Брисбене. Алена Остапенко из Латвии встретится с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко. Матч состоится 20 января, начало не ранее 06:00 по московскому времени.

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Australian Open: Циньвэнь Чжэн — Яфань Ван прямая трансляция матча 20.01.2024

Теннисистки проведут встречу на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

На турнире Australian Open 2024 выступает не так много победительниц турниров Большого шлема. К тому же на данной стадии этот матч будет единственным, где встретятся орбладатели титулов на мэйджорах. Алена Остапенко в 2017 году выиграла Roland Garros, когда ей было 19 лет, и многие тогда заговорили о новой звездочке мирового тенниса. Но потом выяснилось, что это был разовый всплеск. Она постоянно оставалась на виду, входила в десятку сильнейших теннисисток рейтинга, но повторить тот успех не смогла. В прошлом году на кортах Мельбурн-парка Алена вышла в четвертьфинал и это пока ее самое большое достижение на турнире в Австралии. В первом круге она в двух сетах расправилась с обладательницей уайлд-кард Кимберли Биррелл, а во втором в трех сетах выиграла у еще одной представительницы Австралии Айлы Томлянович.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

О белорусской теннисистке Виктории Азаренко можно говорить долго. Она одна из долгожительниц в современном женском туре, причем регулярно выступает на стабильно высоком уровне. В Австралии Виктория чувствует себя как дома, ее очень уважают, иначе и быть не может ва отношении двукратной победительницы турнира. Ее карьера складывается так, что ни один другой мэйджор она выиграть не смогла, хотя на Roland Garros и Уимблдоне доходила до полуфинала, а на US Open трижды играла в финальном поединке. Но, увы, покорился ей только Australian Open. В последние годы она находится на подступах к первой мировой десятке, а иногда двадцатке. На этот раз в первом круге Азаренко выиграла у итальянки Камилы Джорджи в трех сетах, и три сета ей понадобилось, чтобы взять верх над датчанкой Кларой Таусон.

Соперницы встречались трижды, и каждый раз поединки носили упорный характер. В двух из трех случаев требовалось сыграть три сета, но каждый раз матчи выигрывала белорусская теннисистка. В Брисбене они сыграли 5 января. Сейчас букмекеры отдают небольшое преимущество Алене. На ее победу Winline предлагает коэффициент 1,74, на победу Азаренко коэффициент 2,11.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024