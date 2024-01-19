Australian Open: Циньвэнь Чжэн — Яфань Ван прямая трансляция матча 20.01.2024

Текущий розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису оказался богат на сюрпризы. Если 12-ю сеяную Циньвэнь Чжэн многие предполагали увидеть в третьем круге Australian Open 2024, то выход в эту стадию ее соотечественницы Яфань Ван — неожиданность. Матч состоится 20 января, начало не ранее 04:00 по московскому времени

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Australian Open: Алена Остапенко — Виктория Азаренко прямая трансляция матча 20.01.2024

Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

В Китае за последние годы выросло перспективное поколение молодых теннисисток и теннисистов, и рано или поздно они должны быле выстрелить. Нельзя сказать, что сейчас состоялся прорыв, поскольку успехи девушек случались и ранее. Циньвэнь Чжэн на данный момент первая ракетка Китая, а в мировом рейтинге теннисистка занимает 15-ю позицию. На ее счету три победы на турнирах WTA, а высшим достижением на турнирах Большого шлема является прошлогодний выход в четвертьфинал US Open. В минувшем сезоне китаянка часто появлялась в решающих стадиях на турнирах WTA. На кортах Мельбурн-парка в первом круге она выиграла в трех сетах у американки Эшли Крюгер, а во втором в двух партиях у представительницы Великобритании Кэти Болтер.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Яфань Ван в мировой иерархии она занимает место в конце первой сотни рейтинга, причем в туре китаянка известна достаточно давно. В 2019 году достигла 47 позиции в рейтинге, которая остается пока самой высокой за всю карьеру. На турнирах Большого шлема больших успехов до сих пор не было. Достаточно сказать, что для Яфань Ван это первый выход в третий круг престижного мэйджора. Ранее она, в основном, выигрывала только по одному матчу. Тем ценнее нынешний успех. Сейчас в Мельбурне ей дважды пришлось играть трехсетовые поединки. Сначала против румынки Сораны Кырсти, причем в первом сете китаянка уступила под ноль, но перевернула игру, а во втором матче против британки Эммы Радукану.

Спортсменки встречались между собой всего один раз на турнире в Китае в 2018 году. Яфань Ван выиграла легко в двух сетах, но следует учесть, что Циньвэнь Чжэн тогда было всего 16 лет. Сейчас все наоборот, фавориткой поединка считается Чжэн и букмекеры отдают ей довольно большое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,15, успех Яфань Ван оценивается коэффициентом 5,45.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024