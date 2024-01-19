Маннарино о том, что не любит узнавать, с кем он играет: «Просто не хочу слишком много об этом думать»

Адриан Маннарино признался, что не смотрит сетки и не любит заранее узнавать, с кем ему играть в следующем матче.

Сегодня француз отыгрался у Бена Шелтона с 1:2 по сетам и повторил свой лучший результат на «Больших шлемах».

– В какой момент вы обычно узнаете, с кем дальше играете. За несколько часов до матча? За полчаса?

– Зависит от ситуации. Стараюсь узнавать как можно позже. Просто не хочу слишком много об этом думать. Обычно узнаю примерно за час. Сегодня вот в ресторане смотрел, где играют мои друзья Маю и Роже-Васслен, и случайно увидел свой матч – так и узнал. Я посмотрел на экран и подумал: «Вау, теперь знаю» (улыбается).

Так что всегда по-разному, бывают разные ситуации. Вчера утром таксист пожелал мне удачи против Муньяра. Он хотел проявить вежливость, но мне не нужно этого знать.

Но люди же не в курсе. Иногда это нормально.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open