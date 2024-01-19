Маннарино отыгрался у Шелтона с 1:2 по сетам и повторил свой лучший результат на ТБШ

Теги Australian Open ATP Адриан Маннарино Бен Шелтон Теннис

Адриан Маннарино обыграл Бена Шелтона в третьем круге Australian Open – 7:6(4), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4. Матч продолжался 4 часа 46 минут.

35-летний француз выиграл 14 из 18 пятисетовиков в карьере. Он седьмой раз победил, уступая 1:2 по сетам (при 14 поражениях).

Он второй раз вышел во вторую неделю в Мельбурне (первый был в 2022-м).

1/8 финала – его лучший результат на ТБШ в целом. Помимо Australian Open, он трижды доходил до этой стадии на «Уимблдоне».

Теперь Маннарино поборется с Новаком Джоковичем.

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25 комментариев
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Боевые пенсионеры против телефонных мошенников
+54
-1
+53
В 40 лет жизнь только начинается. У Маннарино в 35+ карьера только начинается
+28
-1
+27
Лысый шарлатан, но как хорош) буду за него )
+16
0
+16
Не помню кто там писал что Шелтон Новака домой отправит, смешно слушать, пусть для начала середнячков научится обыгрывать на постоянной основе 😏
+17
-1
+16
Адриан, как винишко. С возрастом всё лучше.
+15
0
+15
Ответ Кот под ногами майора
Боевые пенсионеры против телефонных мошенников
И пенсионеры ведут 2:0
+12
-1
+11
- Аллё, барышня, аллё! Плохо слышно, аллё! Дайте Белый Дом, аллё! Плохо слышно, аллё! Белый Дом дайте, аллё!
- С Белым Домом связи нет. Соединяю с Елисейским Дворцом.
- ####### [хорошо] соединяйте
, 👍🤣
+11
-2
+9
Три матча и три победы по пять сетов👍👊Адриан просто монстр, помню он как против Рафы в 22 году здесь играл, первый сет тай брейк был просто чумовой
+6
0
+6
Великий абсолютно.
+5
0
+5
Ответ Николай Бойко
Вот будет смеха, если Джоковича обыграет)
После трёх 5и сетовых матча подряд, очень маловероятно
+5
0
+5
Ответ Сергей Гуцол
Не помню кто там писал что Шелтон Новака домой отправит, смешно слушать, пусть для начала середнячков научится обыгрывать на постоянной основе 😏
Это были всего лишь влажные мечты местных рафуликов
+7
-2
+5
Ответ Николай Бойко
Вот будет смеха, если Джоковича обыграет)
Нет предпосылок даже на сэт
+7
-3
+4
В 35+ лет выходит на такие позиции в рейтинг,на которых никогда не был. 17 в лайве,до этого сезона выше 22-23 места не был...а в 2022 году с Карацевым когда играл вообще был на 70+ месте...Жги,Мандарин
+3
0
+3
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
В 40 лет жизнь только начинается. У Маннарино в 35+ карьера только начинается
Вот будет смеха, если Джоковича обыграет)
+11
-8
+3
Ответ Skip
14 из 18 - это значит он всего 4 проиграл, откуда 14 проигранных?
14 из 18 - это пятисетовики.
"Он седьмой раз победил, уступая 1:2 по сетам (при 14 поражениях)."
Здесь уже речь не только о пятисетовиках (хотя может показаться что так, так как два предложения следом друг за другом идут). То есть он 14 раз проиграл, уступая 1:2 по партиям, но это не значит, что все эти матчи были в 5 сетов. По итогу он мог все эти матчи проиграть 1:3.
+1
0
+1
Ответ Skip
в новости - 14 из 18 пятисетовиков выиграл, при этом с 1/2 7 раз выиграл, но 14 раз проиграл - где-то явно ошибка (
Ошибки нет. При 1:2 7 раз отыгрывался и выигрывал, но остальные 14 раз вполне мог проиграть в итоге 1:3.
+2
-1
+1
Ответ NEO99
14 из 18 - это пятисетовики. "Он седьмой раз победил, уступая 1:2 по сетам (при 14 поражениях)." Здесь уже речь не только о пятисетовиках (хотя может показаться что так, так как два предложения следом друг за другом идут). То есть он 14 раз проиграл, уступая 1:2 по партиям, но это не значит, что все эти матчи были в 5 сетов. По итогу он мог все эти матчи проиграть 1:3.
1/3 -да, сори, не сразу понял
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Ответ Anush15
Он наконец-то понял как теннис играть ))
Димитров тоже что-то ожил на старости лет)))
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Сбил спесь с телефона.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
В 40 лет жизнь только начинается. У Маннарино в 35+ карьера только начинается
Теперь он заслужил прозвище - Мандарин.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
В 40 лет жизнь только начинается. У Маннарино в 35+ карьера только начинается
Он наконец-то понял как теннис играть ))
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Удивительно.Он же первый раз на Шлемах сыграл еще в 2008, тогда еще Марат играл...
Я думал, что уж за столько лет он хоть раз до четвертьфинала Шлемов доходил. Но, нет. Вот, 4-ый раз добрался до 4-го круга.
7 раз дошел до 3-го круга.
16 раз вылетел во 2-ом круге.
27 раз вылетел в 1 круге.
54 участия.

На Мастерсах два раза все-таки в четвертьфинал заехать смог. Участвовал 72 раза.
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Красавчик лопата!!! так держать
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