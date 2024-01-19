Маннарино отыгрался у Шелтона с 1:2 по сетам и повторил свой лучший результат на ТБШ
Адриан Маннарино обыграл Бена Шелтона в третьем круге Australian Open – 7:6(4), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4. Матч продолжался 4 часа 46 минут.
35-летний француз выиграл 14 из 18 пятисетовиков в карьере. Он седьмой раз победил, уступая 1:2 по сетам (при 14 поражениях).
Он второй раз вышел во вторую неделю в Мельбурне (первый был в 2022-м).
1/8 финала – его лучший результат на ТБШ в целом. Помимо Australian Open, он трижды доходил до этой стадии на «Уимблдоне».
Теперь Маннарино поборется с Новаком Джоковичем.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
- С Белым Домом связи нет. Соединяю с Елисейским Дворцом.
- ####### [хорошо] соединяйте
, 👍🤣
"Он седьмой раз победил, уступая 1:2 по сетам (при 14 поражениях)."
Здесь уже речь не только о пятисетовиках (хотя может показаться что так, так как два предложения следом друг за другом идут). То есть он 14 раз проиграл, уступая 1:2 по партиям, но это не значит, что все эти матчи были в 5 сетов. По итогу он мог все эти матчи проиграть 1:3.
Я думал, что уж за столько лет он хоть раз до четвертьфинала Шлемов доходил. Но, нет. Вот, 4-ый раз добрался до 4-го круга.
7 раз дошел до 3-го круга.
16 раз вылетел во 2-ом круге.
27 раз вылетел в 1 круге.
54 участия.
На Мастерсах два раза все-таки в четвертьфинал заехать смог. Участвовал 72 раза.