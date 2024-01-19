Маннарино отыгрался у Шелтона с 1:2 по сетам и повторил свой лучший результат на ТБШ

обыграл в третьем круге Australian Open – 7:6(4), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4. Матч продолжался 4 часа 46 минут.

35-летний француз выиграл 14 из 18 пятисетовиков в карьере. Он седьмой раз победил, уступая 1:2 по сетам (при 14 поражениях).

Он второй раз вышел во вторую неделю в Мельбурне (первый был в 2022-м).

1/8 финала – его лучший результат на ТБШ в целом. Помимо Australian Open, он трижды доходил до этой стадии на «Уимблдоне».

Теперь Маннарино поборется с Новаком Джоковичем.

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