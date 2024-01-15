Маннарино об участии в выставке в Петербурге: «Я не углубляюсь в политику. Просто поехал на турнир и сделал свою работу»

Адриан Маннарино прокомментировал участие в выставочном турнире в Петербурге.

В межсезонье француз был одним из хедлайнеров турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

– В декабре вы поехали на выставочный турнир в Санкт-Петербурге, и это вызвало некоторые споры. Об этом высказывалась Леся Цуренко. Хочу узнать, она связывалась с вами и как прошел разговор, если он состоялся?

– Мы с ней не контактировали, поэтому не знаю.

– Можете рассказать, почему вы решили сыграть на этом выставочном турнире? Вы легко приняли это решение?

– Я профессиональный теннисист. И не углубляюсь в политику и что-то в этом роде. Я просто поехал на турнир и сделал свою работу. Вот и все.

Я ничего не поддерживал. Это был частный турнир, и речь не шла о политической поддержке. Тут не о чем говорить.

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