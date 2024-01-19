Захарова о том, как папа учил ее теннису: «Он смотрел видеоуроки – и мы все делали вместе»

Теги Australian Open WTA Анастасия Захарова Теннис

Анастасия Захарова, дошедшая до третьего круга AO, рассказала о своей семье.

Ее тренирует папа, который не путешествует с ней из-за основной работы.

– Папа – теннисный человек? Если нет, то как он этим увлекся? Как он тренирует?

– Он спортивный человек. Мастер спорта по гребле. Он занимался греблей и параллельно чуть-чуть теннисом. Когда встал выбор – теннис или гребля – он выбрал греблю. Еще он играл на музыкальном инструменте, так что папа у нас вообще молодец (улыбается).

– На каком?

– На гитаре.

– Изначально технику тоже папа ставил? Или кто был твой первый тренер? 

– Нет, тоже папа ставил. Он разбирается. Он смотрел видеоуроки – и мы все делали вместе с папой (улыбается).

– То есть песенка «Папа может все что угодно» – это про него.

– Да-да (смеется).

– Брат – твой спарринг. Он сам из тенниса и его тоже папа тренировал?

– Ну, мы вместе росли. Он на год меня младше. Он тоже меня тренирует, спаррингует. Когда папа не может, я с ним тренируюсь. Вот такой парень (показывает большой палец вверх).

– Расскажи, какие у тебя отношения с братом?

– У нас хорошие отношения, он меня всегда поддерживает, всегда понимает. Много в чем он мне помог в жизни, я ему очень благодарна. Он невероятный человек и может сказать очень правильные вещи. Перед каждой игрой я ему звоню и говорю: «Вова, дай мне напутствующие слова». 

– Что он обычно говорит?

– Он говорит: «Настя, ты на таком турнире, ты здесь находишься, как ты можешь [останавливаться], только играй, только вперед, просто смотри на мяч и бей, играй в свою любимую игру и наслаждайся».

– Расскажи, пожалуйста, про бабушку. Кто она и чем занимается? Знаешь ли, когда она полюбила теннис?

– Бабушка уже ушла из жизни... И она очень любила теннис. И ей нравилось, что мы с братом играем, что у нас такая спортивная семья. Никто не был замечен в плохих компаниях, всегда на тренировках или соревнованиях. Плюс еще папа спортсмен...

У меня еще и дедушка [был связан со спортом]. Он был мастером спорта по шахматам и занимался толканием ядра. У нас спортивная семья, – рассказала Захарова корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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3 комментария
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Настя оставила очень приятное впечатление, чувствуется спортивный характер. Очень обидно, что совсем немного сегодня не хватило до победы, но и так неплохой АО получился. Успехов!
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Анастасия, молодец. Такие бы данные вовремя , да в руки бы правильных профессионалов отцу бы передать, получилась бы Шарапова, как минимум.
Но жизнь не терпит сослагательного наклонения, удачи ей в дальнейшем и в карьере и в жизни.
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Всё верно Настя! Всё у вас получилось 👍 Привет папе и брату🤝 надеюсь он читает Спортс 🙂 болеем за тебя!
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