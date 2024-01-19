Захарова, прошедшая квалификацию, об итогах Australian Open: «Что тут оценивать? Сплошные плюсы. И заработала очки, и получила массу позитива»

Теги Australian Open WTA Магдалена Фрех Анастасия Захарова Теннис

Анастасия Захарова подвела итоги Australian Open.

Она прошла квалификацию и в третьем круге уступила Магдалене Фрех (6:4, 5:7, 4:6).

– Настя, что, как ты думаешь, сегодня не получилось? Потому что играла, на самом деле, классно.

– Мне тоже понравилось. Наверное, удачи не хватило больше в какой-то степени. Но я не могу сказать, что я проиграла, когда у меня был матчбол. У меня ни одного матчбола не было (смеется). Я могла повести 5:4, чтобы у меня была своя подача.

Шестая игра дает о себе знать, мне кажется. Все мышцы все равно как-то... И был день отдыха, но все равно не успела больше восстановиться.

– Но при этом ты чувствовала, что по физике ты ее переигрываешь? Я понимаю, что это разница стилей. Она просто перебивала мяч, и твоя задача была, как ты мне на прошлом интервью рассказывала, себя остудить, не торопиться где-нибудь, может быть, это немножко и подвело. Но при этом ты переигрывала ее, действительно.

– Да, я переигрывала ее, ну, блин... Она в какой-то момент начинала так собираться, вы же видели, прямо по линиям начинала играть.

Когда она так начинает, конечно, немножко теряешься и не знаешь, как сыграть правильно с таким соперником. Хотя вроде бы смотришь: она тоже уже еле добегает до мячей. Прилив сил приходит, а потом, когда она начинает так по линиям играть, ты такой думаешь: как же дальше сыграть? (Улыбается.)

– Я понимаю, что в моменте ты расстроена, но оцени турнир в целом, третий круг Australian Open.

– Что тут оценивать? Сплошные плюсы (смеется). Я и заработала очки, и получила массу позитива, и побыла в Австралии чуть дольше, и находилась с такими же профессиональными игроками, даже, может, выше классом. И я, наверное, больше счастлива, – рассказала Захарова корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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7 комментариев
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Блестящее выступление! Ещё б чуток совладать с нервами и оказалась бы на второй неделе! Крутая!
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Настя молодчина. Вот кто ее кумир не спросил. Янчевский ни читает комменты в спорте.
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По любому такой опыт в плюс! Теперь интересно буден наблюдать за дальнейшей карьерой и нам) Анастасии здоровья и прогресса!
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Очень обидно, играла лучше и напористей, чем Фреш, но полька перетерпела. Жаль, Настя могла пойти дальше вполне.
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Красивая, напоминает Бушар, надеюсь спонсоры заметят.
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Настя очень понравилась и своей заряженностью на борьбу, да и самой игрой, и агрессивной и стабильной.
Молодец девочка!
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Надеюсь, Захарову научили грамотно восстанавливаться после матчей, и она всё делала правильно.
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