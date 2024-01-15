Анастасия Захарова: «Бабушка настояла на том, чтобы я ушла из дзюдо и начала заниматься теннисом. Ей очень нравилась Маша Шарапова»

Теги Australian Open WTA Анастасия Захарова Теннис

Анастасия Захарова рассказала, как она пришла в теннис.

На Australian Open 21-летняя россиянка дебютировала в основной сетке турниров «Большого шлема». В первом круге она обыграла Юлию Путинцеву – 2:6, 6:0, 6:3.

– Расскажи, как ты пришла в теннис. Это была воля родителей или ты посмотрела какой-то крутой матч и сказала: «Все, хочу»?

– Нет, меня привела на корт бабушка. Ей очень нравилась Маша Шарапова, она смотрела ее матчи по телевизору. А я в это время занималась дзюдо, и она настояла на том, чтобы я оттуда ушла и начала заниматься теннисом.

– А дзюдо ты любила?

– Да, я любила, но маме не нравилось, что дзюдоистки становятся такими большими, крепкими. Хотя вот сейчас дружу с некоторыми девчонками – не скажу, что они такие большие, но все равно.

– Но любовь к теннису появилась?

– Да-да, конечно. С первой же минуты, как взяла в руки ракетку (смеется). Я такая: «Хочу на заднюю линию», мне такие: «Нет, тебе надо на квадратике играть, ты только первый год». И я говорила, что нет, я уже готова.

– Это во сколько лет было?

– Я в восемь лет пошла, в восемь с половиной.

– Если бабушке нравилась Шарапова, то кто нравился тебе?

– Мне тоже нравилась Шарапова. Еще Федерер, Джокович. Восхищаюсь Новаком, тем, как он это все выигрывает, хотя ему столько лет. Молодец, – приводит слова Захаровой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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9 комментариев
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Бабушка молодец!
Всё-таки борьба не очень для девушек.
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Здорово
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Настя самая заряженная на победу из всех кого видел на этом шлеме.
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Ответ Великий Алонсо
Будущие звезды тенниса не болтаются в конце топ-200 в 22 года, ничего из неё не получится, увы.
позорник
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Ну с почином! Настя внешне похожа на Дашу Касаткину, ну хорошо, что не по игре)
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Настюха молодчина. Болел за тебя и передал свою положительную энергетику. С тебя получится звезда тенниса ,если будешь трудолюбивой.
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Ответ Великий Алонсо
Будущие звезды тенниса не болтаются в конце топ-200 в 22 года, ничего из неё не получится, увы.
Пегула конечно не прям уж такая звезда тенниса, но игрок топ-5 и победитель мастерсов, болталась в 22 года (в 2017) в конце второй сотни (167 место), а Захарова в лайве стоит 147-й, значит уже превысила показатель Пегулы в 22 года (притом что ей еще 22 не исполнилось)
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Ответ f0rz
Пегула конечно не прям уж такая звезда тенниса, но игрок топ-5 и победитель мастерсов, болталась в 22 года (в 2017) в конце второй сотни (167 место), а Захарова в лайве стоит 147-й, значит уже превысила показатель Пегулы в 22 года (притом что ей еще 22 не исполнилось)
Не надо приводить в пример единичные случаи как с Пегулой, а тем более с дочерью миллиардера
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