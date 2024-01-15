Анастасия Захарова: «Бабушка настояла на том, чтобы я ушла из дзюдо и начала заниматься теннисом. Ей очень нравилась Маша Шарапова»

Анастасия Захарова рассказала, как она пришла в теннис.

На Australian Open 21-летняя россиянка дебютировала в основной сетке турниров «Большого шлема». В первом круге она обыграла Юлию Путинцеву – 2:6, 6:0, 6:3.

– Расскажи, как ты пришла в теннис. Это была воля родителей или ты посмотрела какой-то крутой матч и сказала: «Все, хочу»?

– Нет, меня привела на корт бабушка. Ей очень нравилась Маша Шарапова, она смотрела ее матчи по телевизору. А я в это время занималась дзюдо, и она настояла на том, чтобы я оттуда ушла и начала заниматься теннисом.

– А дзюдо ты любила?

– Да, я любила, но маме не нравилось, что дзюдоистки становятся такими большими, крепкими. Хотя вот сейчас дружу с некоторыми девчонками – не скажу, что они такие большие, но все равно.

– Но любовь к теннису появилась?

– Да-да, конечно. С первой же минуты, как взяла в руки ракетку (смеется). Я такая: «Хочу на заднюю линию», мне такие: «Нет, тебе надо на квадратике играть, ты только первый год». И я говорила, что нет, я уже готова.

– Это во сколько лет было?

– Я в восемь лет пошла, в восемь с половиной.

– Если бабушке нравилась Шарапова, то кто нравился тебе?

– Мне тоже нравилась Шарапова. Еще Федерер, Джокович. Восхищаюсь Новаком, тем, как он это все выигрывает, хотя ему столько лет. Молодец, – приводит слова Захаровой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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