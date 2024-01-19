Хачанов об эмоциях в матчах: «Стараюсь себя заводить, заряжаться от зрителей. Это своего рода инструмент»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Томаш Махач Теннис

Карен Хачанов прокомментировал победу над Томашем Махачем на Australian Open.

Он выиграл в третьем круге 6:4, 7:6(4), 4:6, 7:6(5).

– Честно, матч был классный по уровню от начала и до конца по сравнению с первыми двумя кругами. Я чувствовал сегодня, что игра была лучше во всех аспектах. Но нужно отдать ему должное: то, как он подавал, как агрессивно шел к сетке, я такое нечасто встречаю, чтобы так размашисто играть и при этом очень результативно.

Я очень рад, что на тай-брейках в ключевые моменты под давлением сыграл очень хорошо. Начиная с третьего сета и до конца четвертого, я не знал, как выиграть очко на приеме. Он все подавал по линиям, сразу же после этого шла атака. На тай-брейках было уже по-другому.

– Мне кажется, ты стал более эмоционально реагировать на выигрыш ключевых мячей. Правильное ли это ощущение?

– Я бы не сказал, что более. Ключевые моменты очень важны, и, где как раз и нужна эта энергетика и интенсивность, я стараюсь себя заводить. Это своего рода инструмент, прием в тяжелые мячи. Я всегда достаточно эмоциональный игрок, мне нравится, когда публика меня поддерживает, когда много народу на матче. Всегда стараюсь заряжаться от зрителей, – приводит слова Хачанова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
пусть это инструмент работает на полную в матче с Яником
+4
0
+4
Тащи, Карен💪🏼
0
0
0
Столько сил на победу над поленом…
Синнер 3:0 вынесет Хачанова(
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий