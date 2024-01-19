Хачанов об эмоциях в матчах: «Стараюсь себя заводить, заряжаться от зрителей. Это своего рода инструмент»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Томашем Махачем на Australian Open.

Он выиграл в третьем круге 6:4, 7:6(4), 4:6, 7:6(5).

– Честно, матч был классный по уровню от начала и до конца по сравнению с первыми двумя кругами. Я чувствовал сегодня, что игра была лучше во всех аспектах. Но нужно отдать ему должное: то, как он подавал, как агрессивно шел к сетке, я такое нечасто встречаю, чтобы так размашисто играть и при этом очень результативно.

Я очень рад, что на тай-брейках в ключевые моменты под давлением сыграл очень хорошо. Начиная с третьего сета и до конца четвертого, я не знал, как выиграть очко на приеме. Он все подавал по линиям, сразу же после этого шла атака. На тай-брейках было уже по-другому.

– Мне кажется, ты стал более эмоционально реагировать на выигрыш ключевых мячей. Правильное ли это ощущение?

– Я бы не сказал, что более. Ключевые моменты очень важны, и, где как раз и нужна эта энергетика и интенсивность, я стараюсь себя заводить. Это своего рода инструмент, прием в тяжелые мячи. Я всегда достаточно эмоциональный игрок, мне нравится, когда публика меня поддерживает, когда много народу на матче. Всегда стараюсь заряжаться от зрителей, – приводит слова Хачанова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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