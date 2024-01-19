Хачанов о победе над Махачем: «В какой-то момент он начал лупить и попадать. Он играл невероятно, смело»

Карен Хачанов прокомментировал победу в третьем круге Australian Open.

Он обыграл Томаша Махача – 6:4, 7:6(4), 4:6, 7:6(5).

«В какой-то момент он начал лупить и попадать. Он играл невероятно, смело.

Конечно, я готовился к сложному матчу – я видел, что он обыграл Тиафу в трех сетах. Это значит, что он в отличной форме.

Матч был тяжелым и физически, и психологически. Поэтому в конце я выплеснул эмоции. Очень рад, что прошел дальше и что продолжаю бороться.

В прошлом году я выступил очень хорошо и, конечно, хочу это повторить».

В четвертом круге Хачанов сыграет с Янником Синнером.

«Янник в прошлом году провел прорывной сезон. У нас были очень тяжелые матчи, когда он только поднимался: пять сетов на US Open, в Майами было тяжело.

Я постараюсь подготовиться, постараюсь восстановиться и буду бороться».

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