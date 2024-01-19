Янник Синнер: «Хачанов всегда хорошо играет, особенно на ТБШ. Мне кажется, он очень сильно прибавил, стал лучше подавать»

Янник Синнер поделился ожиданиями от матча против Карена Хачанова.

Они поборются в четвертом круге Australian Open. Счет в личных встречах 2:1 в пользу итальянца, в прошлый раз они играли в 2021-м в Майами.

– Я уже довольно давно с ним не играл. Будет интересно. Он всегда хорошо играет, особенно на «Больших шлемах». Будет интересно.

Каждый раз у нас были затяжные тяжелые матчи. Мы уже давно не играли друг с другом, так что, надеюсь, получится хороший матч.

– Как вы думаете, почему ваши матчи получались такими упорными и на чем вам нужно сосредоточиться в этот раз, чтобы снова победить?

– Мне нужно провести небольшой анализ, потому что все изменилось, но мы играем немного похоже. Нам нравится играть в ритме. Мы оба хорошо двигаемся. Мне кажется, он очень сильно прибавил, стал лучше подавать.

Посмотрим. Наверняка будет сложный матч. Но именно поэтому я и тренируюсь, чтобы оценить свой уровень, чтобы каждый раз находить верное решение.

В прошлый раз мы играли уже довольно давно, так что посмотрим.

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