Янник Синнер: «Хачанов всегда хорошо играет, особенно на ТБШ. Мне кажется, он очень сильно прибавил, стал лучше подавать»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Янник Синнер Теннис

Янник Синнер поделился ожиданиями от матча против Карена Хачанова.

Они поборются в четвертом круге Australian Open. Счет в личных встречах 2:1 в пользу итальянца, в прошлый раз они играли в 2021-м в Майами.

– Я уже довольно давно с ним не играл. Будет интересно. Он всегда хорошо играет, особенно на «Больших шлемах». Будет интересно.

Каждый раз у нас были затяжные тяжелые матчи. Мы уже давно не играли друг с другом, так что, надеюсь, получится хороший матч.

– Как вы думаете, почему ваши матчи получались такими упорными и на чем вам нужно сосредоточиться в этот раз, чтобы снова победить?

– Мне нужно провести небольшой анализ, потому что все изменилось, но мы играем немного похоже. Нам нравится играть в ритме. Мы оба хорошо двигаемся. Мне кажется, он очень сильно прибавил, стал лучше подавать.

Посмотрим. Наверняка будет сложный матч. Но именно поэтому я и тренируюсь, чтобы оценить свой уровень, чтобы каждый раз находить верное решение.

В прошлый раз мы играли уже довольно давно, так что посмотрим.

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9 комментариев
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Ответ Hardy
Карен только набирает ход, сейчас к матчу Синнером не готов
К Синнеру сейчас готовы от силы 3-4 игрока)
+9
0
+9
Карен только набирает ход, сейчас к матчу Синнером не готов
+4
0
+4
Ответ Сергей Орлов
К Синнеру сейчас готовы от силы 3-4 игрока)
Новак,Алькарас только ,если смотреть адекватно.
А так потенциально еще Де Минуар,Рублев
+2
0
+2
Ответ Almaz1995
Новак,Алькарас только ,если смотреть адекватно. А так потенциально еще Де Минуар,Рублев
Каким образом в этот список попал Минор?
0
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Ответ Hardy
Карен только набирает ход, сейчас к матчу Синнером не готов
Да не было еще ни одного шлема, где Карен был бы готов обыграть топ10, как бы его не восхваляли.
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Ответ Almaz1995
Новак,Алькарас только ,если смотреть адекватно. А так потенциально еще Де Минуар,Рублев
Димитров?
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Ответ Dmitry Aqf
Да не было еще ни одного шлема, где Карен был бы готов обыграть топ10, как бы его не восхваляли.
Всегда бывает первый раз
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Ответ Almaz1995
Новак,Алькарас только ,если смотреть адекватно. А так потенциально еще Де Минуар,Рублев
Не. Карась в минус. Ноле, может Рублёв на фарте.
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