Хачанов о пятисетовике Медведева: «Спросил, как ему, понравилось заканчивать в 4 утра? Он ответил: «Очень. Побольше бы таких матчей»

Карен Хачанов общался с Даниилом Медведевым на следующий день после его камбэка.

В четверг Медведев отыгрался с 0:2 по сетам против Эмиля Руусувуори. Матч длился 4 часа 23 минуты.

– Даниил завершил свой матч в 3:40 по местному, но я так понял, что ты его уже видел сегодня на кортах. Перекинулись ли вы словами, и как оценишь такое позднее завершение игрового дня?

– Даню видел и спросил: «Что ты тут делаешь?» Я проснулся в 7 утра сегодня, у меня матч в 11, а он лег в это время после восстановления, массажа, растяжки. Я удивился, увидев его здесь, но он сказал, что нормально себя чувствует. Спросил его, как ему, понравилось заканчивать в 4 утра? Он ответил: «Очень. Побольше бы таких матчей».

Тяжело сказать, почему ITF не меняет эти правила. Все равно они стараются части сеток плюс-минус в одно время вести. Соперник следующий уже сыграл, а, если бы перенесли матч Дани, и, например, он бы оказался тяжелым, то восстанавливаться и выходить на следующий день, тоже было бы непросто. В какой-то степени, когда тебя так ставят в расписании и перед тобой играют долго матчи, не повезло чуть-чуть. Эти вещи тяжело предсказать и предотвратить, – приводит слова Хачанова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Медведев капризничал, орал, кидал ракетку – но ушел с 0:2 по сетам. В 3:40 утра

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