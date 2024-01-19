Хачанов второй раз подряд вышел во вторую неделю Australian Open и сыграет с Синнером

в третьем круге Australian Open обыграл Томаша Махача – 6:4, 7:6(4), 4:6, 7:6(5).

Россиянин 11-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» и второй раз подряд сделал это на Australian Open. В прошлом году он дошел до полуфинала.

Дальше Хачанов сыграет с четвертой ракеткой мира . В личных встречах он уступает 1:2.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open