Хачанов второй раз подряд вышел во вторую неделю Australian Open и сыграет с Синнером

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Янник Синнер Теннис

Карен Хачанов в третьем круге Australian Open обыграл Томаша Махача – 6:4, 7:6(4), 4:6, 7:6(5).

Россиянин 11-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» и второй раз подряд сделал это на Australian Open. В прошлом году он дошел до полуфинала.

Дальше Хачанов сыграет с четвертой ракеткой мира Янником Синнером. В личных встречах он уступает 1:2.

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15 комментариев
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Карен сделал максимум, что обязан был сделать! если выиграет и итальянца, то прыгнет выше головы!
+14
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+14
Карен молодец, на 6/9 последних Шлемов выходит во 2-ую неделю. В очередной раз подтвердил свой прогресс на тай-брейках: с начала 2020г у него их баланс 59-44 (57.3%), он идёт в топ-20 по % выигранных таев на этом отрезке (и аж 9-ый в прошлом сезоне).

А до 2020г по карьере было 60-71 (45.8%) и репутация игрока, вечно сливающего в геймах и таях под давлением. Огромный прогресс
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Интересный матч предстоит
Карену нужно будет безупречный теннис показать чтобы пройти Янника в его нынешней форме
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200 очков Карен набрал.
Сейчас идет 17-ый, 1910 очков. Полет нормальный.
Дальше Янник. Вроде бы без шансов, но я бы не стал торопиться списывать Карена. На Шлемах он борется всерьез, а там уж как пойдет))
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жаль, что дальше будет разгром
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Ответ Squadala
У Хачанова коллапсная стата по таям против топ-10 была и есть (8-29, или 4-28 без учёта Изнера). Против соперников рангом пониже получше стал, но это не слишком принципиально.
Ну, это как сказать)) До противников из топ-10 еще надо дойти))) Или их может выбить кто-то другой. Вот так и прошмыгнул по турниру далеко)))
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Ну нормально выступил уже для своей нынешней, далёкой от блестящей формы. Никто не осудит.
+3
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Ответ Squadala
У Хачанова коллапсная стата по таям против топ-10 была и есть (8-29, или 4-28 без учёта Изнера). Против соперников рангом пониже получше стал, но это не слишком принципиально.
Карен в принципе играет плохо против топ-10, но даже в играх против десятки и без учёта Изнера есть прогресс в % выигранных таев: 3-11 (22%) с 2020 года против 1-17 (6%) до этого момента. Что, в принципе, подтверждает тезис об улучшении уровня на тай-брейках.

По поводу соперников ниже рангом не соглашусь. Карен игрок уровня второй десятки, который держит рейтинг за счёт добычи максимума очков против близких по уровню игроков, а не за счёт битв против топов. В таких играх у него очень часто исход решается несколькими важными розыгрышами и улучшение в таких матчах и позволило ему добыть ключевые достижения в послековидные сезоны: 1/4 Уимблдона, серебро Олимпиады, 1/2 ЮС, 1/2 Австралии и 1/4 РГ. На этих турнирах у него был приличный баланс на таях и версия Карена из 2017-19 годов не факт, что дошла бы так далеко.
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Ну молодец ведь!
Умеет, могёт.
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Надо Карену сравнять личку с Синнером!
Только вперёд!
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Ответ Эльвин Гульмалиев
Карен сделал максимум, что обязан был сделать! если выиграет и итальянца, то прыгнет выше головы!
Синнер ему по силам
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Ответ seregqua
Карен молодец, на 6/9 последних Шлемов выходит во 2-ую неделю. В очередной раз подтвердил свой прогресс на тай-брейках: с начала 2020г у него их баланс 59-44 (57.3%), он идёт в топ-20 по % выигранных таев на этом отрезке (и аж 9-ый в прошлом сезоне). А до 2020г по карьере было 60-71 (45.8%) и репутация игрока, вечно сливающего в геймах и таях под давлением. Огромный прогресс
У Хачанова коллапсная стата по таям против топ-10 была и есть (8-29, или 4-28 без учёта Изнера). Против соперников рангом пониже получше стал, но это не слишком принципиально.
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Ответ seregqua
Карен в принципе играет плохо против топ-10, но даже в играх против десятки и без учёта Изнера есть прогресс в % выигранных таев: 3-11 (22%) с 2020 года против 1-17 (6%) до этого момента. Что, в принципе, подтверждает тезис об улучшении уровня на тай-брейках. По поводу соперников ниже рангом не соглашусь. Карен игрок уровня второй десятки, который держит рейтинг за счёт добычи максимума очков против близких по уровню игроков, а не за счёт битв против топов. В таких играх у него очень часто исход решается несколькими важными розыгрышами и улучшение в таких матчах и позволило ему добыть ключевые достижения в послековидные сезоны: 1/4 Уимблдона, серебро Олимпиады, 1/2 ЮС, 1/2 Австралии и 1/4 РГ. На этих турнирах у него был приличный баланс на таях и версия Карена из 2017-19 годов не факт, что дошла бы так далеко.
На шлемах у Хачанова действительно хорошо с таями, но и раньше неплохо было - если посчитать, в 2017-19 баланс 16-9 (64%), в 2020-23 баланс 20-12 (62,5%), формально даже стало чуть хуже, по сути одинаково. В принципе, если посмотреть по карьере, Хач обычно проигрывает на шлемаках топам или по крайней мере тем, кто просто сейчас играет лучше (в общем, не назовёшь сливом), за исключением почему-то ЮС Опен, хотя в 2022 смог воспользоваться сеткой и выйти в полуфинал (при этом оба тайбрейка на турнире он проиграл, не в них дело было). На олимпиаде всего один тайбрейк был, тоже не свести к нему успех.

Где явное улучшение, так это на мастерсах: 9-7 с 2020 против 11-19 до того, хотя опять же, если взглянуть на результат, долгое время это ничего не значило, потому что Карен всё равно проигрывал в первых кругах (ноль четвертьфиналов мастерсов в 2020-22). Зато в прошлом году он впервые за несколько лет взял тайбрейк против топа, даже дважды (Циципас и Рублёв), и тем самым помог себе впервые за четыре года (!) обыграть игрока топ-10 и в итоге заиметь полуфинал и четвертьфинал - вот это зримый прогресс, но о тенденции говорить рано.

На мелких турнирах, если смотреть в целом на до 2020 и после, тоже счёт как будто в пользу последнего (30-39 и 23-23 соответственно), но на самом деле виноват далёкий уже 2017, когда Хачанов ещё даже в топ-25 не входил и ухитрился проиграть на этом уровне 7 из 22 тайбрейков за сезон. Если его выкинуть, получится 23-24 и 23-23 - одно и то же.

Так что в сухом остатке "ментальное улучшение" сводится к прошлогодним победам над цыпой и копейкиным на мастерсах - не сказать чтобы особенно большой успех, ну хоть что-то. На шлемах же Карену в последнее время несколько везло с выбытием топов в своей части сетки и он воспользовался этим сполна, что тоже не так-то просто, но и не факт, что он не смог бы сделать этого раньше, не попадайся ему тогда в третьем-четвёртом круге Джокович, Надаль, Алькарас или хотя бы Берреттини. Кстати, недошедшие до него топы - не кто иные, как Медведев (ЮСО-22, АО-23) и Рублёв (РГ-23), скажем им спасибо за то, что дали возможность и другому нашему блеснуть.
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