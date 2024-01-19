Хачанов второй раз подряд вышел во вторую неделю Australian Open и сыграет с Синнером
Карен Хачанов в третьем круге Australian Open обыграл Томаша Махача – 6:4, 7:6(4), 4:6, 7:6(5).
Россиянин 11-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» и второй раз подряд сделал это на Australian Open. В прошлом году он дошел до полуфинала.
Дальше Хачанов сыграет с четвертой ракеткой мира Янником Синнером. В личных встречах он уступает 1:2.
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А до 2020г по карьере было 60-71 (45.8%) и репутация игрока, вечно сливающего в геймах и таях под давлением. Огромный прогресс
Карену нужно будет безупречный теннис показать чтобы пройти Янника в его нынешней форме
Сейчас идет 17-ый, 1910 очков. Полет нормальный.
Дальше Янник. Вроде бы без шансов, но я бы не стал торопиться списывать Карена. На Шлемах он борется всерьез, а там уж как пойдет))
По поводу соперников ниже рангом не соглашусь. Карен игрок уровня второй десятки, который держит рейтинг за счёт добычи максимума очков против близких по уровню игроков, а не за счёт битв против топов. В таких играх у него очень часто исход решается несколькими важными розыгрышами и улучшение в таких матчах и позволило ему добыть ключевые достижения в послековидные сезоны: 1/4 Уимблдона, серебро Олимпиады, 1/2 ЮС, 1/2 Австралии и 1/4 РГ. На этих турнирах у него был приличный баланс на таях и версия Карена из 2017-19 годов не факт, что дошла бы так далеко.
Умеет, могёт.
Только вперёд!
Где явное улучшение, так это на мастерсах: 9-7 с 2020 против 11-19 до того, хотя опять же, если взглянуть на результат, долгое время это ничего не значило, потому что Карен всё равно проигрывал в первых кругах (ноль четвертьфиналов мастерсов в 2020-22). Зато в прошлом году он впервые за несколько лет взял тайбрейк против топа, даже дважды (Циципас и Рублёв), и тем самым помог себе впервые за четыре года (!) обыграть игрока топ-10 и в итоге заиметь полуфинал и четвертьфинал - вот это зримый прогресс, но о тенденции говорить рано.
На мелких турнирах, если смотреть в целом на до 2020 и после, тоже счёт как будто в пользу последнего (30-39 и 23-23 соответственно), но на самом деле виноват далёкий уже 2017, когда Хачанов ещё даже в топ-25 не входил и ухитрился проиграть на этом уровне 7 из 22 тайбрейков за сезон. Если его выкинуть, получится 23-24 и 23-23 - одно и то же.
Так что в сухом остатке "ментальное улучшение" сводится к прошлогодним победам над цыпой и копейкиным на мастерсах - не сказать чтобы особенно большой успех, ну хоть что-то. На шлемах же Карену в последнее время несколько везло с выбытием топов в своей части сетки и он воспользовался этим сполна, что тоже не так-то просто, но и не факт, что он не смог бы сделать этого раньше, не попадайся ему тогда в третьем-четвёртом круге Джокович, Надаль, Алькарас или хотя бы Берреттини. Кстати, недошедшие до него топы - не кто иные, как Медведев (ЮСО-22, АО-23) и Рублёв (РГ-23), скажем им спасибо за то, что дали возможность и другому нашему блеснуть.