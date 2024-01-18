Тимофеева — Хаддад Майя: прогноз на матч Australian Open 2024

Российская теннисистка Мария Тимофеева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии встретится с соперницей из Бразилии опытной Беатрис Хаддад Майей. Матч состоится 19 января на корте Margaret Court Arena и начнется не ранее 11:00 по московскому времени.

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Australian Open: Мария Тимофеева — Беатрис Хаддад Майя прямая трансляция матча 19.01.2024

Мария Тимофеева

Пусть сравнение кому-то и покажется некорректным, но в последние годы российские молодые теннисистки появляются в основной сетке турниров Большого шлема, как грибы после дождя. В прошлом году всем запомнилась Мирра Андреева, теперь о ней говорят все и во всеуслышание. Теперь любители тенниса обратили внимание на Марию Тимофееву, хотя еще в прошлом году о ней мало кто знал. Хотя один факт из ее биографии был точно известен, ее бабушка великая пианистка. Станет ли внучка великой теннисисткой, увидим в ближайшее время. Второй факт из ее биографии связан уже непосредственно с теннисом. В прошлом сезоне Мария впервые смогла выиграть турнир WTA. При этом она стала лишь четвертым лаки-лузером в истории тура, выигравшим титул в одиночном разряде и первым с 2019 года.

В 2023 году она участвовала в квалификации Roland Garros и Уимблдона, но в основную сетку пробиться не удалось. Зато третья попытка, теперь уже на Australian Open, оказалась успешной. Однако любой квалифаер в каждом матче считается андердогом. Так было и в первой игре Тимофеевой, где ей противостояла искушенная француженка Ализе Корне, но Мария неожиданно легко выиграла в двух сетах. В матче с датчанкой Каролин Возняцки победу и вовсе никто не ждал, но вновь россиянка стала автором мини-сенсации. Теперь можно совершить полноценную, поскольку впереди очень сильная бразильянка.

Беатрис Хаддад Майя

Беатрис очень долго ходила возле первой десятки мирового рейтинга, то приближалась к ней, то вновь отдалялась. Наконец, в прошлом сезоне она начала реализовывать свой потенциал. Прорывным в этом плане стал Открытый чемпионат Франции, где на грунте она смогла впервые в карьере выйти в полуфинал турнира Большого шлема, причем по его ходу демонстрировала просто чудеса выносливости. Все это позволило ей впервые войти в десятку, но в ней она по итогам сезона не удержалась и сейчас занимает двенадцатую позицию. На ее счету есть четыре победы на турнирах WTA, один из них 125-тысячник, и 17 побед на челленджерах. Но вот с другими турнирами Большого шлема пока дела обстоят не очень.

Достаточно сказать, что сейчас на Australian Open 2024 выход в третий круг это первый ее подобный успех в карьере, также как и у Тимофеевой. Дальше второго раунда она не проходила и на US Open, с хардом она уже давно пытается подружиться, но пока не выходит. Наверняка Беатрис считает, что с соперницей по третьему кругу ей повезло, но такие мысли неизбежно приведут к поражению. В первом раунде бразильянка встречалась с Линдой Фрухвиртовой. Юная чешская теннисистка заставила о себе говорить в прошлом сезоне, но тут смогла забрать всего один сет. Во втором круге Хаддад Майя легко обыграла россиянку Алину Корнееву, отдав ей только три гейма. Вопрос — получится ли так с Марией Тимофеевой?

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Личные встречи

Мария только начинает взрослую карьеру, поэтому ранее она в Хаддад Майей на турнирах не пересекалась.

Прогноз

В Тимофееву заставляет поверить тот факт, что она обыграла очень опытных теннисисток. Пусть Корне и Возняцки в последнее время показывают свой лучший теннис редко, но это серьезные имена в туре. К тому же Мария проявила характер и перевернула игру с датчанкой на 180 градусов. Он ей понадобится и в матче с Хаддад Майей. Главное, не перегореть, в любом случае нынешнее выступление это уже большой успех. За поражение осуждать никто не станет, а вот победа позволит подняться в рейтинге. Почему бы не пойти по пути Мирры Андреевой.

Другое дело, что бразильянке характера и упорства тоже не занимать, а уж переворачивать проигранные поединки она может поучить других. Да и если матч затянется, то тут Беатрис как рыба в воде. Букмекеры отдают ей довольно большое преимущество. Winline предлагает на победу Тимофеевой коэффициент 4,21, а на победу бразильянки коэффициент 1,23. Многое зависит от внутреннего состояния Марии, если соберется, то даст бой. и все же дальше должна проходить Хаддад Майя.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024