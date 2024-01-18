Тимофеева — Хаддад Майя: прогноз на матч Australian Open 2024

Теги Australian Open Беатрис Хаддад Майя Мария Тимофеева Теннис

Российская теннисистка Мария Тимофеева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии встретится с соперницей из Бразилии опытной Беатрис Хаддад Майей. Матч состоится 19 января на корте Margaret Court Arena и начнется не ранее 11:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Australian Open: Мария Тимофеева — Беатрис Хаддад Майя прямая трансляция матча 19.01.2024

Мария Тимофеева

 

Пусть сравнение кому-то и покажется некорректным, но в последние годы российские молодые теннисистки появляются в основной сетке турниров Большого шлема, как грибы после дождя. В прошлом году всем запомнилась Мирра Андреева, теперь о ней говорят все и во всеуслышание. Теперь любители тенниса обратили внимание на Марию Тимофееву, хотя еще в прошлом году о ней мало кто знал. Хотя один факт из ее биографии был точно известен, ее бабушка великая пианистка. Станет ли внучка великой теннисисткой, увидим в ближайшее время. Второй факт из ее биографии связан уже непосредственно с теннисом. В прошлом сезоне Мария впервые смогла выиграть турнир WTA. При этом она стала лишь четвертым лаки-лузером в истории тура, выигравшим титул в одиночном разряде и первым с 2019 года.

В 2023 году она участвовала в квалификации Roland Garros и Уимблдона, но в основную сетку пробиться не удалось. Зато третья попытка, теперь уже на Australian Open, оказалась успешной. Однако любой квалифаер в каждом матче считается андердогом. Так было и в первой игре Тимофеевой, где ей противостояла искушенная француженка Ализе Корне, но Мария неожиданно легко выиграла в двух сетах. В матче с датчанкой Каролин Возняцки победу и вовсе никто не ждал, но вновь россиянка стала автором мини-сенсации. Теперь можно совершить полноценную, поскольку впереди очень сильная бразильянка.

Беатрис Хаддад Майя

 

Беатрис очень долго ходила возле первой десятки мирового рейтинга, то приближалась к ней, то вновь отдалялась. Наконец, в прошлом сезоне она начала реализовывать свой потенциал. Прорывным в этом плане стал Открытый чемпионат Франции, где на грунте она смогла впервые в карьере выйти в полуфинал турнира Большого шлема, причем по его ходу демонстрировала просто чудеса выносливости. Все это позволило ей впервые войти в десятку, но в ней она по итогам сезона не удержалась и сейчас занимает двенадцатую позицию. На ее счету есть четыре победы на турнирах WTA, один из них 125-тысячник, и 17 побед на челленджерах. Но вот с другими турнирами Большого шлема пока дела обстоят не очень.

Достаточно сказать, что сейчас на Australian Open 2024 выход в третий круг это первый ее подобный успех в карьере, также как и у Тимофеевой. Дальше второго раунда она не проходила и на US Open, с хардом она уже давно пытается подружиться, но пока не выходит. Наверняка Беатрис считает, что с соперницей по третьему кругу ей повезло, но такие мысли неизбежно приведут к поражению. В первом раунде бразильянка встречалась с Линдой Фрухвиртовой. Юная чешская теннисистка заставила о себе говорить в прошлом сезоне, но тут смогла забрать всего один сет. Во втором круге Хаддад Майя легко обыграла россиянку Алину Корнееву, отдав ей только три гейма. Вопрос — получится ли так с Марией Тимофеевой?

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

 

Мария только начинает взрослую карьеру, поэтому ранее она в Хаддад Майей на турнирах не пересекалась.

Прогноз

 

В Тимофееву заставляет поверить тот факт, что она обыграла очень опытных теннисисток. Пусть Корне и Возняцки в последнее время показывают свой лучший теннис редко, но это серьезные имена в туре. К тому же Мария проявила характер и перевернула игру с датчанкой на 180 градусов. Он ей понадобится и в матче с Хаддад Майей. Главное, не перегореть, в любом случае нынешнее выступление это уже большой успех. За поражение осуждать никто не станет, а вот победа позволит подняться в рейтинге. Почему бы не пойти по пути Мирры Андреевой.

Другое дело, что бразильянке характера и упорства тоже не занимать, а уж переворачивать проигранные поединки она может поучить других. Да и если матч затянется, то тут Беатрис как рыба в воде. Букмекеры отдают ей довольно большое преимущество. Winline предлагает на победу Тимофеевой коэффициент 4,21, а на победу бразильянки коэффициент 1,23. Многое зависит от внутреннего состояния Марии, если соберется, то даст бой. и все же дальше должна проходить Хаддад Майя.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий